Ornella Muti, ma come fa? Meraviglia senza tempo, il web impazzisce – FOTO

Nella storia del cinema e del mondo dello spettacolo italiano, Ornella Muti occupa un posto speciale. Parliamo di una delle attrici più famose e celebri di sempre nel nostro paese, e non solo, che ha vissuto una lunga carriera, costellata di successi.

Il fascino di Ornella è stato una vera e propria icona di sensualità, tra gli anni Settanta, Ottanta e Novanta. Ancora oggi, è riconosciuta come una delle bellezze che maggiormente hanno segnato un’epoca. Il mese prossimo Ornella compirà 67 anni, ma è ancora capace di esibire classe ed eleganza, come ha dimostrato di recente nella sua apparizione come co-conduttrice al Festival di Sanremo.

Ornella ha ancora adesso un seguito di fan molto elevato, come provano gli oltre 300mila followers su Instagram. Impossibile da dimenticare, lascia sempre il segno. Non è un caso se nel 1994 sia stata indicata da una rivista come la donna più bella del mondo.

Ornella Muti, a ‘Domenica In’ sfoggia tutta la sua bellezza: classe infinita

Una bellezza ancora ben visibile adesso, eccome, con la ennesima dimostrazione a mezzo social. Lo scatto in camerino, prima di andare in onda a ‘Domenica In’, porta la ‘firma’ della figlia, Naike Rivelli, un’altra che quanto a bellezza non ha assolutamente nulla da invidiare a nessuno.

Madre e figlia sono da sempre molto unite e questa è l’ennesima conferma. Dietro le quinte, Naike spalleggia Ornella, con un fantastico primo piano che la ritrae al massimo della sua eleganza. Lungo abito raffinato, sguardo e sorriso seducenti come sempre, non importa quanto tempo sia passato.

La classe non si insegna e anche in questo caso Ornella mette in mostra una sensualità capace di attraversare lo schermo. Anche nel 2022, si temono ben pochi confronti con bellezze più giovani. In pochi minuti, i like arrivano a cascata, i commenti increduli altrettanto, non per caso anche dai fan stranieri.