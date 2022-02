Sono già trascorse due domeniche da quando è ritornata su Rai1, l’amatissima serie “L’amica geniale”, questa volta riprende il terzo dei romanzi di Elena Ferrante, “L’amica geniale-Storia di chi fugge e di chi resta”. Proseguono le storie di Lila e Lenù.

Questa sera andranno in onda su Rai1 gli episodi 5 e 6 della terza stagione e Lila ed Elena, interpretate ancora una volta dalle bravissime attrici Margherita Mazzucco e Gaia Girace, continueranno a raccontarci la loro storia di crescita ed amicizia negli anni 60, tra emancipazione femminile e lotta sociale.

Le abbiamo lasciate domenica scorsa con Elena che ormai sposata e con una figlia vive la sua vita al fianco di Pietro che dopo pochissimo tempo dalle nozze, non la fa sentire amata come lei vorrebbe, mentre Lila con il figlio Gennaro e accanto ad Enzo, decide di ritornare a vivere al Rione dove le due sono cresciute e diventate amiche, anche se in quegli anni, ritornare in un posto dove tutti ti considerano poco e male non è il massimo. Ricordiamoci che Lila ha lasciato il marito Stefano Carracci dopo le nozze, scappando con Nino Sarratore per vivere qualche tempo un amore clandestino, un rapporto che poi nel tempo è anch’esso finito. Questa nuova stagione si concentra sull’affermazione delle due ormai donne nel mondo, sono gli anni 60 e la lotta di classe è all’ordine del giorno, ma Elena e Lila non mollano supportandosi l’una con l’altra.

“L’amica geniale-Storia di chi fugge e di chi resta”, questa sera nuovi episodi tra le mezze trasgressioni di Elena e le lotte di Lila

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Come la Jolie” Michela Quattrociocche sensuale oltre i limiti: scopre la parte più profonda – FOTO

Alla fine della seconda puntata abbiamo lasciato una Elena delusa dalla vita matrimoniale, non era proprio quello che si aspettava, una bimba piccola da crescere e il suo lavoro da scrittrice difficile da gestire. Lenù tra una riunione e l’altra appare annoiata, così da trasgredire il proprio matrimonio con uno dei capelloni di sinistra per assaporare quel desiderio che il marito le faceva mancare. Domenica scorsa non è stata solo quella la scena a sfondo sessuale presente nella puntata, ma sempre con Elena come protagonista, sono stati diversi i momenti legati all’intimità che la donna vive con il marito dopo il matrimonio. Questo ha diviso in due molti dei telespettatori, alcuni hanno definito la puntata troppo spinta soprattutto chi ha vissuto gli anni 60, altri invece hanno condiviso la scelta appassionandosi alla storia ritenuta veritiera pensando agli anni sessanta in tutto il filo che segue.

Attendiamo con trepidazione allora questa sera, per continuare a seguire la storia di Elena e Lila, due donne che con la determinazione e voglia di emancipazione non si fermano dinanzi a niente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Rivoluzione a “Striscia la Notizia”, Ezio Iacchetti sostituito da una grande showgirl di casa Mediaset. Tutti i dettagli