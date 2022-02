“L’ho amato anche in quell’occasione” Emma a cuore aperto con Silvia Toffanin: la rivelazione ha spiazzato tutti

Emma Marrone, ospite di “Verissimo”, ha rilasciato una confessione che ha spiazzato Silvia Toffanin: hanno toccato proprio quell’argomento…

“Ogni volta è così” è il titolo del singolo che Emma Marrone ha portato al successo attraverso il palco dell’Ariston. Tornata a Sanremo a distanza di dieci anni dall’edizione in cui vinse, la cantante si è distinta per il suo carisma innato e per la grinta con cui ha affrontato la platea del Festival.

Ospite di Silvia Toffanin durante l’appuntamento domenicale di “Verissimo”, la cantante ha ripercorso i momenti salienti della propria carriera, facendo anche delle confessioni inaspettate circa la sua persona.

Una domanda posta dalla conduttrice, in particolare, ha consentito alla Marrone di parlare di un argomento che sembrerebbe starle particolarmente a cuore. Si tratta di una questione che, proprio negli ultimi tempi, l’ha vista scendere in campo in prima linea. Di cosa si tratta?

“Verissimo”, Emma Marrone a cuore aperto con Silvia Toffanin: la rivelazione ha spiazzato tutti

Di recente, la bellissima Emma Marrone è caduta vittima di offese gratuite da parte di alcuni personaggi che ruotano attorno al mondo dello spettacolo. La questione riguardava l’outfit che la cantante ha deciso di sfoggiare durante l’ultima puntata di Sanremo, che, secondo le opinioni emerse, faceva apparire “grosse” le sue gambe.

Silvia Toffanin, ovviamente, non poteva esimersi dall’affrontare l’argomento assieme alla sua ospite. “Che rapporto hai con il tuo corpo?“, ha chiesto la conduttrice, a cui Emma è parsa ben felice di replicare. “Un bellissimo rapporto, in realtà” – ha risposto l’interprete di “Ogni volta è così” – “L’ho amato anche quando non ne ero padrona“.

La Marrone, che nella vita ha superato diverse battaglie contro il tumore, ha spiegato di aver dovuto accettare gli innumerevoli cambiamenti a cui è andato incontro il suo corpo. Cambiamenti che, anziché destabilizzarla, l’hanno portata ad amarsi e ad apprezzarsi con sempre maggior convinzione.

“So che nella vita ci sono preoccupazioni più importanti“, ha ribadito la cantante, a cui il pubblico ha tributato un lungo e sentito applauso. Per l’ennesima volta, la Marrone ha dato prova non solo di essere un’artista ineguagliabile, ma anche una donna straordinaria ed incredibilmente tenace.