“Meno uno”. Caterina Balivo, la gioia per il traguardo più importante FOTO

Caterina Balivo ha spiazzato tutti con uno scatto pubblicato sul profilo di Instagram: la conduttrice è pronta per il traguardo più importante

Caterina Balivo è una delle donne più amate del mondo della televisione italiana. Il suo esordio è avvenuto moltissimi anni fa quando ha partecipato a Miss Italia, ma il suo cammino ha poi preso una strada completamente diversa. Nel giro di pochissimi anni, è arrivata a diventare una nota conduttrice della rete Rai. Festa Italiana è stato solo l’inizio.

Da allora Caterina non si è più fermata. In questi quasi vent’anni di conduzione, ha avuto l’opportunità di essere al timone di molteplici programmi televisivi. Vieni da Me è stato il suo ultimo successo, e nonostante gli ascolti importanti, lei decise di lasciare lo show per dedicarsi a qualcosa di più grande ancora. Al momento, è alle prese con la prima serata.

Caterina Balivo, si avvicina il traguardo più importante: la foto da record

