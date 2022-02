Andrea Nicole, lo scatto in costume con Ciprian ha fatto strage di cuori: i fan sono rimasti a bocca aperta di fronte al fisico dell’ex tronista

Nonostante abbia abbandonato la trasmissione ormai alcuni mesi fa, Andrea Nicole Conte continua ad essere sulla bocca di tutti. Un percorso a dir poco anomalo, quello dell’ex tronista, che scelse il corteggiatore Ciprian lontana dalle telecamere, per poi mettere al corrente la redazione il giorno seguente.

Nonostante in pochi credessero in questo amore, i fatti stanno sorprendentemente dando ragione alla coppia, che si dimostra unita e complice. Di recente, Andrea e Ciprian si sono anche concessi un rilassante weekend presso le Terme di Trastevere.

Lo scatto condiviso dall’ex tronista, già divenuto virale, ritrae i due fidanzati immersi in una tinozza, entrambi in bikini. I commenti sul fisico di Andrea Nicole non si sono fatti attendere a lungo…

Andrea Nicole in costume è una bomba esplosiva: la FOTO con Ciprian è clamorosa

Il nome di Andrea Nicole è balzato su tutte le copertine per via della sua toccante storia personale. L’ex tronista di “Uomini e Donne”, infatti, ha affrontato un lungo percorso che l’ha portata a cambiare sesso. La sua storia di transgender, all’interno del dating show, si è rivelata essere un’occasione di arricchimento e di grandi emozioni per i membri del parterre.

Con la sua scelta Ciprian, l’ex tronista sembra andare d’amore e d’accordo. In questo weekend, i due fidanzati si sono concessi dei momenti di relax presso le Terme di Trastevere, che la modella non ha mancato di immortalare attraverso una serie di scatti.

In bikini, la coppia è davvero esplosiva ed emana un fascino impossibile da ignorare. In particolare, in merito alle curve clamorose di Andrea Nicole, i fan non si sono lasciati scappare l’opportunità di commentare. “Non ci credo che prima eri un maschio“, “Quanto sei bella“: questi gli apprezzamenti dei followers.

Gli ex protagonisti di “Uomini e Donne”, sempre più innamorati, si sono detti più che intenzionati a formare una famiglia. Ben presto, infatti, Andrea e Ciprian andranno a vivere insieme, per la gioia dei fan che li seguono.