“Coraggio Rosy, combatti” Arisa e la confessione che spiazza. Pioggia di commenti sotto la FOTO

Arisa ha stupito il popolo del web con una confessione inaspettata. Le parole spiazzanti hanno scatenato i social tra cuori e un boom di commenti.

Stupore nel pubblico a seguito di una rivelazione a cuore aperto da parte di Arisa. Tra le cantati italiane più apprezzate, la 39enne ha lasciato i fan basiti con una confessione inaspettata condivisa sulla sua seguitissima pagina Instagram.

1 milione di follower, Rosalba Pippa, in arte Arisa, sul social racconta le sue giornate scandite tra studi di registrazione, set televisivi e momenti di relax con scatti capaci di scatenare sempre le fantasie di tutti.

Diventata conosciuta nel panorama dello spettacolo con i suoi brani di successo, indimenticabile il singolo “Sincerità” con cui ha debuttato per la prima volta al Festival di Sanremo nel 2009, ha scalato anno dopo anno le classifiche. Con il suo timbro unico ha conquistato il grande pubblico per poi affermarsi anche nel settore televisivo.

Da “Amci” a “Ballando con le Stelle”, dove si è conquistata la vittoria nell’ultima edizione al fianco di Vito Coppola, la sua verve travolgente e il suo carisma innato hanno fatto breccia nel cuore di milioni di spettatori.

Arisa: la confessione sorprende tutti

L’ultimo post apparso sul feed Instagram di Arisa ha lasciato tutti senza fiato. Si tratta di uno scatto in cui è ritratta intenta a prendersi cura di se stessa durante una seduta dal parrucchiere.

Ma a stupire tutti la lunga didascalia condivisa sotto al foto. “Quando pensi a ciò che vuoi non pensi mai a me e tu potresti dire lo stesso. Mi sento come se lì dentro ci fosse quello che mi manca e che solo lì dentro lo ritrovo. Ma come il tempo e le acque divorano intere città, la paura si f*****à il nostro amore?”, il nostalgico incipit della confessione della cantante. Parole in cui si percepiscono i suoi tormenti nella sfera privata.

Single da un anno ha rivelato durante una recente intervista a Repubblica come sogni di trovare l’amore. Dopo la fine della storia con Andrea di Carlo si è dedicata al lavoro raggiungendo molti traguardi di cui è molto appagata, ma tuttavia sente che manca una tassello nella sua vita rappresentato proprio da un compagno.

Nonostante il feeling creatosi con Vito, il suo maestro di ballo nel format di Milly Carlucci, la cantante ha svelato come siano legati solo da un’amicizia.

“Coraggio Rosy, combatti”, le parole che si leggono a sostegno della 39enne: il post ha infatti scatenato un boom di commenti a dimostrazione del grande supporto e dell’affetto del pubblico nei suoi confronti.