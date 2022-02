Si sta avvicinando la settima stagione de Il Paradiso delle Signore: scopriamo insieme chi saranno i personaggi confermati e chi, invece, lascerà la fiction

E anche la sesta stagione di Un Paradiso delle Signore si sta avvicinando alla conclusione. Quali sono i protagonisti che continueremo a vedere nella famosa soap che va in onda ogni giorno su Rai Uno, dal lunedì al venerdì? Ci sono diversi personaggi che sono stati in forse per un po’: Umberto, Ludovica, Marcello e Salvatore.

Diversi attori, sui loro profili social, hanno addirittura parlato di un ultimo ciak. In ogni caso, non c’è niente da temere perché la settima stagione ci sarà. Al momento, stiamo vedendo il commendatore in pensiero per Adelaide, che è partita all’improvviso e scomparsa nel nulla. Umberto invece ha avuto un momento di passione con Flora, che delusa dal suo comportamento, farà una rivelazione a Dante.

Il Paradiso delle Signore: è tutto pronto per la settima stagione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@i l p a r a d i s o d e l l e s i g n o r e r a i )

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> “Per non finire in galera”, Beatrice Borromeo e le parole che hanno scioccato tutti

Parliamo subito di Ludovica e Marcello, che hanno appassionato il pubblico con la loro storia d’amore. I due attori ci saranno nella prossima stagione? Giulia ha confermato di sì, mentre Pietro ci ha lasciato con questo dubbio. C’è anche da dire che la coppia non sta proprio vivendo uno dei momenti migliori della loro relazione e tutti stanno cominciando a domandarsi se Marcello verrà fatto fuori oppure no.

Per quanto riguarda l’interprete di Salvatore Amato, è comparso questo messaggio sui suoi profili social: “Le riprese sono finite ed un capitolo si chiude… Ora si torna in pista con nuove sfide“. In seguito, l’attore ha confermato che con “nuove sfide” intende proprio la settima stagione della serie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Accuse pesanti al “GF Vip”, Alfonso è imbestialito: “Ci hai dato dentro fin troppo”

Dunque è tutto pronto, non resta da fare altro che scendere in pista e tornare a girare nuove puntate che lasceranno il pubblico con il fiato sospeso, come al solito.