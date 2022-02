Il gruppo comico si presta a partire per un viaggio di 8mila chilometri con un solo euro al giorno, una sfida che li metterà a dura prova. Avete capito di che si tratta?

Si tratta del gruppo comico che più di altri negli ultimi anni ha fatto quel salto di qualità che in molti sperano di fare nella vita. I The Jackal, napoletani uniti nel 2005 e conosciuti al pubblico per i loro video satirici pubblicati su YouTube, hanno in poco tempo mostrato le loro enormi capacità recitative molto diverse da quelle viste finora in tv e nei social.

Hanno raggiunto popolarità nel 2014 con una serie di video-parodia di “Gomorra”, ai quali hanno preso parte anche Salvatore Esposito e Roberto Saviano. Il gruppo è composto da Ciro Priello, Fru, Francesco Ebbasta, Alfredo Felco, Simone Ruzzo, Claudia Napolitano e Aurora Leone.

Moltissime le collaborazioni che il gruppo ha svolto, dalle parodie per i maggiori programmi tv del momento (“Masterchef”, “X Factor”, “Sanremo”, eccetera) fino alla partecipazione di Ciro prima a “Lol – Chi ride è fuori” e poi a “Prima Sanremo”. Stavolta però saranno Aurora Leone e Fru (alias Gianluca Colucci) ad essere protagonisti di una nuova avventura. Vediamo di cosa di tratta.

Tutto pronto per “Pechino Express”, chi sono i prossimi concorrenti?

I due sono infatti stati chiamati a partecipare alla prossima edizione di “Pechino Express” condotta da Costantino della Gherardesca e prodotta da Banijay Italia, attesa su Sky e in streaming su NOW. La data ufficiale è il 10 marzo e la notizia ha già mandato in fibrillazione milioni di italiani pronti a seguire il viaggio denominato “La Rotta dei Sultani”.

Nel video promozionale condiviso sui social dallo stesso conduttore si vede lui all’interno dell’Oriente Express vestito da capotreno affiancato dai concorrenti in gara che dovranno percorrere 8mila km con un solo euro al giorno (convertito in valuta locale) per i pasti.

Tra questi vediamo Alex Schwazer e Bruno Fabbri (Gli Atletici), Barbascura X e Andrea Boscherini (gli Scienziati, Ciro e Giovabatista Ferrara (Padre e Figlio), Rita Rusic e Cristiano Di Luzio (I Fidanzatini), Anna Ciati e Giulia Paglianiti (Le TikTokers).

Victoria Cabello con Paride Vitale (I Pazzaschi), Fru e Aurora Leone (Gli Sciacalli), Nikita Pelizon e Helena Prestes (Le Italia-Brasile), Bugo e Christian Dondi (Gli ùIndipendenti) ed infine Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni (Madre e Figlia).