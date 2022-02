Valentina Ferragni fa il pieno di like su Instagram con una sola foto. I dettagli impreziosiscono il look ed è subito gioia per gli occhi

Impegni mondani e di alto livello quelli che riempieno l’agenda di Valentina Ferragni. Insieme alla sorella Chiara, infatti, l’influencer è volata a New York per partecipare alle sfilate di Alta Moda. Le due Ferragni hanno catalizzato l’attenzione riscuotendo un grande successo. Non solo eleganza ma anche look audaci che hanno acceso gli animi dei loro follower. Un pizzico di provocazione non manca mai ed i fan gradiscono molto.

Tra le immagini delle sfilate e gli scatti in albergo, non mancano le immagini di una bellissima New York come non erano mancate, diverse settimane prima, quella di una Parigi super lusso.

Nessun dettaglio è sprecato o messo a caso, anche la scelta dell’hotel dove la piccola di casa Ferragni soggiorna. Location super lusso con vista sulla Torre Eiffel e lungo l’avenue Montaigne, il prestigioso viale alberato che ospita le migliori boutique di moda quello scelto in Francia. Una notte in una suite? 1600 euro. E a News York? I conti sono ancora da fare.

Valentina Ferragni scintillante: la FOTO

E dopo gli impegni newyorkesi, gli scatti di Valentina Ferragni in super tiro non sono certo finiti. L’ultimo, in total black e brillantini ha conquistato d’impatto i fan che impazziscono sempre per le sue proposte.

L’influencer non ci dice dov’è ma sembra trovarsi nel corridoio di un hotel. Si piega verso il basso, un po’ accovacciata e guarda la camera che la inquadra da lontano. Vuole far risaltare le sue scarpe e la sua pochette veramente chic.

Sono i dettagli che Valentina ha scelto per impreziosire il suo total black. Una nota di colore che spicca decisamente. Borsa in mano tutta piena di strass e decolleté in primo piano rosa con dettagli in strass: lungo il cinturino che lega la caviglia e sulla punta a formare un fiocco.

Stile, classe ed eleganza in un unico scatto ed i follower sono tutti pazzi di lei. I commenti si rincorrono e c’è spazio solo per le belle parole “Sei la più Bella del Mondo…❤❤❤❤❤” le scrive uno dei suoi oltre quattro milioni di fan sul social dell’immagine.