Tomaso Trussardi, a gamba tesa su Eros Ramazzotti: "Stia al suo posto"

Dopo la rottura con Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi prova a guardare avanti e non le manda a dire ad Eros Ramazzotti

Uno degli argomenti principali delle cronache di gossip di queste ultime settimane è stato la separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. I due erano sposati dal 2014 e hanno avuto due figlie, Sole e Celeste.

Una decisione sofferta per entrambi, ma presa nel bene proprio delle figlie, come spiega proprio Trussardi. L’imprenditore, nel corso di una lunga intervista al ‘Corriere della Sera’, ha fornito la sua versione dei fatti, raccontando le sue sensazioni.

“Nella nuova veste in cui siamo oggi, io e Michelle andiamo d’accordo“, ha dichiarato, non addentrandosi nello specifico nei motivi della separazione. “La fine di una relazione non è mai bella. Non sono felice e non lo è neppure Michelle, ma abbiamo scelto così per tutelare la famiglia”.

C’è spazio, però, anche per togliersi qualche sassolino dalle scarpe e per alcune affermazioni polemiche. Destinatari di alcune sue stilettate sono Eros Ramazzotti, ex storico di Michelle, e Aurora, la figlia della showgirl e del cantante.

Tomaso Trussardi e la polemica a distanza con Eros Ramazzotti: “Michelle? Doveva aiutarla in altri momenti”

Su Aurora, Trussardi ha spiegato che “i rapporti si sono rarefatti“. L’imprenditore ha sempre cercato di coltivare un buon rapporto con la prima figlia di Michelle e ha sempre riconosciuto l’importanza di Eros nella vita della sua ex moglie. Ma gli ultimi sviluppi gli hanno lasciato un po’ di amaro in bocca.

Sicuramente, Trussardi non è stato particolarmente felice di vedere in tv, in occasione dello show della Hunziker, la complicità tra lei ed Eros. Ma sono state alcune dichiarazioni del cantante, più di tutto, a scatenare la sua reazione.

“Dice di volerla aiutare a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti per lei – ha aggiunto – E’ meglio che ognuno stia al suo posto, già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia“.

Frasi al veleno che di certo portano un po’ di tensione in una vicenda che è ancora dolorosa per i protagonisti e che potrebbe avere ulteriori strascichi.