La conduttrice di “Pressing Italia” per la diretta di ieri ha mandato in estasi il pubblico con un mini abito super attillato che mostrava le forme scolpite.

L’indiscrezione che la riguarda ha già fatto il giro del web e degli studi in cui lavora visto che il nuovo fidanzato è un dirigente di spicco di una delle squadre di calcio più amate in Italia. Colpo grosso per Monica Bertini, parmense classe 1983 conduttrice di “Pressing Italia” e nuova icona di stile femminile di Mediaset.

La storia con Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, durerebbe da poco tempo, ma tanto sarebbe bastato per regalare una nuovissima aurea alla conduttrice che nelle foto (e in diretta tv) appare sempre più radiosa e portatrice di una nuova carica di energia.

Monica Bertini una sirena con curve estreme: attenzione, pericolo accecamento!

