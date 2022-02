Programma contabilità: l’alleato per consulenti e clienti

Le aziende attuali si trovano a superare sfide quotidiane che riguardano la gestione dei collaboratori, il rapporto con i clienti, le transazioni con i partner e tutta una serie di questioni burocratiche. Inoltre la competitività sul mercato è molto più avanzata rispetto a tanti anni fa e, quindi, per mantenere sempre un alto livello di performance è necessario ottimizzare i processi che richiedono troppo tempo e risorse.

È questo l’obiettivo del programma di contabilità aziendale, una soluzione in grado di ridurre tempi e costi di lavoro per mansioni che possono essere agevolmente affidate ad un software. Vediamo di che si tratta.

Cos’è un programma contabilità?

Il programma contabilità aziendale è una sorta di cruscotto aziendale che consente al professionista di tenere sotto controllo l’andamento dei clienti, l’avanzamento dei lavori, gli indici di performance, le analisi automatiche ed il benchmarking. In altre parole è uno strumento che mette a disposizione dell’azienda o dell’organizzazione tutti i flussi di lavoro attraverso interfacce di monitoraggio automatizzate.

Il vantaggio è quello di migliorare la qualità del lavoro interna rimettendo al centro delle priorità la cura dei clienti dal momento che il programma di contabilità assicura una gestione mirata e “capillare” ovvero altamente dettagliata, configurabile e personalizzabile.

In particolare questi programmi di contabilità aziendale sono rivolti a tutti i professionisti che vogliono riscoprire la passione per il loro ruolo di consulente aziendale mostrandosi più performanti e competitivi sul mercato. I clienti si accorgeranno presto della differenza perché vedranno il proprio business gestito in modo attento e altamente professionale.

Quali benefici porta al consulente?

Il software di contabilità aziendale aiuta i consulenti ad avere la panoramica dei propri clienti sempre sotto controllo. Si caratterizza da un flusso di lavoro sempre personalizzabile che permette al singolo operatore di essere guidato nelle attività di controllo e monitoraggio attraverso alcuni indicatori tra cui lo stato d’avanzamento dei lavori e persino il tempo impiegato per ogni attività svolta per ogni cliente.

Quindi il software agisce per migliorare il rapporto tra consulente e cliente ma anche per ottimizzare le prestazioni e aumentare la produttività interna. Questi programmi di contabilità aziendale stanno letteralmente spopolando sul mercato perché si contraddistinguono da interfacce grafiche intuitive, ovvero pensate per agevolarne l’uso e apprenderne il funzionamento in tempi rapidissimi, anche da parte di chi non è ferrato con l’utilizzo di nuove tecnologie.

Perché tutti i consulenti dovrebbero averne uno?

Inoltre dispongono di flussi di aggiornamento dei dati costanti, in modo tale da eliminare il gravoso lavoro di rielaborazione manuale dei dati preventiva. Tale funzionalità permette non solo di risparmiare un sacco di tempo per potersi dedicare alla cura dei propri assistiti ma anche di evitare il margine d’errore tipico delle rielaborazioni di dati manuali.

I vantaggi non finiscono qui. Difatti il consulente aziendale può consultare le schede contabili dei suoi clienti dovunque si trovi, scegliendo l’accesso da desktop, smartphone o tablet.

Il sistema è accessibile tramite connessioni ad Internet che, quindi, permettono anche di monitorare l’avanzamento dei lavori mentre si è in viaggio o quando si è fuori l’ufficio. Tutto questo è possibile attraverso un solo potente software di contabilità aziendale che verrà configurato in base alle esigenze del consulente, ai clienti da gestire e alle funzionalità a lui più indicate. Un vero passo avanti per la gestione contabile aziendale!