“Non è la Rai” 1994, cantava “Tu si na’ cosa grande”: oggi è una delle attrici più affermate volto noto di “R.I.S. – Delitti imperfetti”

Sono passati quasi 30 anni da quella performance sul palco del programma di Boncompagni e oggi è tra le artiste più brave del cinema nazionale.

Classe 1980 nativa di Caltagirone è legata sentimentalmente dal 2013 a Francesco, un giornalista Rai, che l’ha fatta diventare madre di Pietro, nato nel 2014, e Giulio nato a gennaio 2021.

Lei è Nicole Grimaudo artista poliedrica tra le più brave del nostro cinema attuale. Tante le collaborazioni in tv, tra queste “Purché finisca bene”, “Tutta colpa della fata Morgana”, “R.I.S. – Delitti imperfetti”, “Gli orologi del diavolo” e il più recente “Sul tetto del mondo”. Ha ottenuto nel 2010 anche il Premio Anna Magnani ed il Globo D’Oro grazie alla magistrale interpretazione nel film “Mine Vaganti” con Scamarcio.

L’attrice ha iniziato la sua fortunata carriera per merito delle sorelle, in quanto recatasi a Roma per far loro visita, ad appena 14 anni, decise di partecipare ad un provino per “Non è la Rai” in cui viene presa subito.

Ricordate la magistrale interpretazione di Nicole? Con lei anche un’altra showgirl amatissima

Spigliata e bellissima anche appena adolescente, Nicole si fece notare subito nel programma di Rai 1 diretto da Boncompagni che ci vedeva lungo già allora, dando così lustro ad alcune delle giovanissime donne oggi tra le più conosciute in tv e non solo.

Accanto alla giovane siciliana, abbiamo visto Claudia Gerini, Antonella Elia, Yvonne Sciò, Lucia Ocone, Sabrina Impacciatore, Miriana Trevisan, Antonella Mosetti e Ambra Angiolini ma la lista continua. Proprio quest’ultima era la “conduttrice” del programma e animava i vari intermezzi con battute sagaci ancora oggi nella memoria di molti.

È stata lei a presentare in quel lontano 1994 la piccola Nicole che da lì a poco si sarebbe esibita da sola sul palco in una toccante interpretazione di Tu si na’ cosa grande, brano napoletano scritto e cantato da Modugno nel 1964.

“La dedico al mio papà che non vedo da un mese” spiega lei che con i capelli lunghi ondulati che simulano una criniera e la tunica bianca svolazzante, che cattura l’attenzione e fa sognare.