Ambra Angiolini ha una nuova fiamma, chi è l’uomo misterioso

Ambra Angiolini non perde tempo e dopo la separazione con Massimiliano Allegri sembra aver ritrovato l’amore, chi è il fortunato?

Conosciuta da tutti per essere un’attrice e conduttrice di successo, ha vissuto un grande amore con il cantante Francesco Renga con il quale ha avuto due figli. Ambra Angiolini, dopo anni, è tornata al centro del gossip e il web non fa altro che parlare di lei e della sua sfera sentimentale.

Dopo il divorzio con Renga, l’attrice ha vissuto una relazione con l’allenatore di calcio Massimiliano Allegri dal quale si è separata qualche mese fa. Oggi, sembra aver ritrovato l’amore, ma chi è il fortunato?

Ambra Angiolini di nuovo innamorata, ma di chi?

Sono in arrivo tempi migliori per Ambra Angiolini dopo la delusione e separazione con Massimiliano Allegri che l’ha fatta tornare al centro del gossip. Non è stato facile, ma come tutte le cose prima o poi si ricomincia e l’attrice lo ha fatto nei migliori dei modi.

Nessun chiodo schiaccia chiodo per l’ex moglie di Francesco Renga, solo tanto lavoro e voglia di tornare a sorridere. Così è pronta a risposarsi ma questa volta sul set di Per tutta la vita. Il fortunato è Fabio Volo e la regia è di Paolo Costella.

Al centro della trama ci sono storie di quattro coppie che devono risposarsi, tra gli attori ritroviamo Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Paolo Kessisoglu, Filippo Nigro, Claudia Pandolfi, Euridice Axen, Edoardo Brandi, Ivana Monti, Renato Scarpa e Pamela Villoresi.

L’ex showgirl di “Non è la Rai” non molla, continua il suo percorso di vita e la sua carriera a testa alta, sapendo quanto vale e chi sono le persone su cui poter contare. I fan sono sempre accanto a lei a supportarla e sostenerla, il suo profilo Instagram è seguito da quasi un milione di follower.