Maria De Filippi perde le staffe a “Uomini e Donne”. La conduttrice furiosa

Maria De Filippi non è riuscita a trattenere la rabbia durante l’ultima puntata di Uomini e Donne. Scopriamo insieme cosa è accaduto nello studio di Canale Cinque

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Si contraddistingue dalle sue colleghe per la pazienza, per la dolcezza, per il suo fare materno e per la sua diplomazia. Ogni tanto, però, anche lei perde le staffe. D’altronde è inevitabile quando ti ritrovi a vivere situazioni particolari, in modo speciale a Uomini e Donne.

La situazione che ha fatto infuriare la conduttrice è quella tra Maria De Filippi è quella che riguarda Daniela e Giovanni. I due si sono frequentati per qualche settimana, poi nello studio del programma, un po’ di giorni fa hanno deciso di chiudere la loro frequentazione. Il motivo? Tra le lacrime, fu proprio la dama del parterre a rivelare tutto.

Uomini e Donne, Maria De Filippi ha spiazzato tutti: la rabbia contro Giovanni

Daniela raccontò di voler chiudere la frequentazione con lui perché, alla fine di un loro appuntamento, le aveva messo le mani addosso dopo averla portata in una stradina deserta. Questo capitolo sembrava essere definitivamente chiuso per loro, poi nell’ultima puntata Daniela ha deciso di giocare a carte scoperte e gli ha rivelato di provare dei sentimenti molto forti per lui.

Inoltre, la dama gli ha detto che avrebbe voluto che lui fosse un po’ più dolce con lei e che facesse qualche gesto romantico. Quando Giovanni ha insistito sottolineando di aver fatto una cosa carina a portarla in quella strada, Maria ha perso completamente la pazienza. “Ti ha detto che le piaci! Lei ti sta dicendo che vorrebbe che la portassi al mare, non in una stradina deserta! Come fai a non capire?” ha sbottato la conduttrice. “Ma sono io che sono fatta male? Chi mi da ragione?“.

Per alzata di mano, la maggior parte dello studio ha dato ragione alla conduttrice. Solo in tre sono stati d’accordo con l’opinione del cavaliere Giovanni.