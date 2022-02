Milly Carlucci, la triste dichiarazione ha sconvolto i telespettatori. L’abbandono a “Ballando con le Stelle” lascia tutti a bocca aperta: le parole della conduttrice

Tra i programmi più amati di sempre è impossibile non evidenziare “Ballando con le Stelle“, che ogni edizione registra ascolti da record. Una delle causa è senza dubbio la perfetta formula della trasmissione, che ospita importanti personaggi dello spettacolo in un’emozionante competizione di ballo.

Il parere dei giudici è fondamentale per la loro crescita all’interno del programma, ma anche per un’avvincente visione del pubblico. Da sottolineare anche la presenza di grandi professionisti del mondo della danza, il cui aiuto prezioso offre l’opportunità ai concorrenti di imparare e mettersi in gioco.

Alla guida di tale successo un’inimitabile Milly Carlucci, che con professionalità e passione ha condotto tutte le 16 edizioni dal 2005. Arriva una notizia che sconvolge i telespettatori, le parole della presentatrice commuovono: si tratta di un abbandono definitivo.

Milly Carlucci, l’annuncio struggente

L’annuncio di Milly Carlucci ha destabilizzato il pubblico di “Ballando con le Stelle” per l’abbandono di una ballerina professionista presente nel programma da numerose edizioni. Un punto di riferimento insostituibile, tale da aver raggiunto il podio nelle gare più importanti.

Anche nel programma di punta di Rai 1 ha dimostrato le sue capacità fuori dal comune, arrivando la maggior parte delle stagioni fino alla fine della competizione. Si tratta di Sara Di Vaira, non solo un’assidua collaboratrice della padrona di casa, ma una vera e propria amica.

Così l’annuncio della presentatrice esprime tutto il suo dispiacere per questo cambiamento, senza perdere occasione di elogiare la professionista: “Non è facile salutare una donna così straordinaria e una maestra così grande, tu sei un pezzo del mio cuore“, aveva detto durante la finalissima dell’ultima stagione.

La stima evidente della conduttrice nei confronti della ballerina non poteva permettere che il loro sodalizio giungesse al termine, così l’ha scelta per “Il cantante mascherato” nel ruolo di “Capo investigatore”.