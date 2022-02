Federica Panicucci, “Si vive una volta sola”: festeggia così un traguardo speciale, eleganza mozzafiato – FOTO

Federica Panicucci radiosa e bellissima, la conduttrice tv taglia un traguardo storico: una serie di scatti da ricordare, che fascino

Nel corso degli anni, si è affermata come una delle conduttrici tv più amate d’Italia. Professionalità, eleganza e una naturale empatia con il pubblico, accompagnate da un fascino immutabile nonostante il trascorrere del tempo. Federica Panicucci è una vera istituzione.

Ad ottobre, compirà 55 anni. Ma la conduttrice toscana resta bella come il primo giorno. Prova ne siano gli scatti sul suo seguitissimo profilo Instagram, dove Federica conta la bellezza di oltre un milione di followers. Lo abbiamo detto, parliamo di uno dei volti più apprezzati sul piccolo schermo, la cui fama è più che meritata.

Negli ultimi anni, Federica ha legato la sua vita professionale a Mattino Cinque sulle reti Mediaset. Ma nel corso della sua lunga carriera ha accumulato tantissime esperienze. Dal debutto sulla Rai con Portobello con Enzo Tortora, agli anni alla conduzione del Festivalbar da giovanissima, fino a una miriade di altre avventure professionali.

Federica proprio ieri (20 febbraio) ha festeggiato i 35 anni di carriera. Il suo debutto avvenne nel 1987 ed è stato raccontato in una lunga intervista all’Ansa. Venendo poi festeggiato in maniera particolare sui social.

Il tris di scatti di oggi sul suo profilo Instagram è a dir poco sensazionale. Federica si esibisce in un lungo abito nero che ne esalta la silhouette perfetta, gambe affusolate e chilometriche che fuoriescono dalla gonna e scollatura vertiginosa.

La frase di accompagnamento “Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza” è l’ideale per iniziare una nuova settimana, e per racchiudere le sensazioni di una carriera che le ha destinato tantissime soddisfazioni.

“Porto nel cuore tutto di quel giorno in cui debuttai a Portobello – ha raccontato nell’intervista sopra menzionata – Sono stata incredibilmente fortunata a condurre anche programmi che seguivo da bambina. Il 20 febbraio non lo vedo come un punto di arrivo, ma come una tappa sul mio percorso. Se vorrei condurre Sanremo? Nessuno potrebbe rifiutare, non so cosa aspettarmi”.