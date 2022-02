Emma Marrone: rivelazione intima spiazzante. Silvia Toffanin non ha parole. Lei lo ha fatto davvero in quel modo

Emma Marrone si gode il successo post Sanremo e si prende tutto l’affetto del pubblico. “Ogni volta è così” è stato molto apprezzato dal pubblico che si è rivisto in quelle relazioni “tossiche” di cui la cantante parla e di quei giudizi e pregiudizi che fanno male in situazioni che non rifare.

Di certo le sue esibizioni sono state le più commentate e virali, dai suoi outfit alla presenza di Francesca Michielin che la cantante pugliese ha voluto con lei all’Ariston per dirigere l’orchestra. Un modo per sottolineare anche come l’amicizia e l’unione tra donne c’è, esiste e va alimentata perché le donne, insieme, sono un portento. Non c’è bisogno di criticare, spesso ed in modo cattivo come avviene suoi social, perché le donne sono capaci di grandi cose.

Emma Marrone, il sogno che si realizza: ecco come

Anche delle donne ha parlato ieri a “Verissimo” Emma Marrone, ospite di Silvia Toffanin nella puntata domenicale del talk di Canale 5. Proprio lei ha usato le telecamere della trasmissione per mandare un messaggio molto importante: le donne che soffrono sono tante e c’è bisogno di più attenzione oltre che di solidarietà tra donne.

Emma ha detto di parlare con molte di loro con problemi di anoressia, bulimia “e quindi so che significa” ha precisato, sottolineando che le persone che attaccano non sanno quale battaglia stia già affrontando quella donna.

Poi davanti alla Toffanin la confessione più bella. Dopo tanti anni per l’ex di “Amici di Maria de Filippi” un sogno che si avvera. Emma ha raccontato di aver comprato casa. È lì che sono racchiusi tutti i suoi “12 anni di sacrifici”.

Ancora ci vorrà del tempo per sistemarla ma il passo più importante è stato fatto. Quello che ha stupito la conduttrice e tutti i suoi fan è stato il modo in cui lo ha fatto: “Su WhatsApp ho fatto tutto: rendering, contratto, non avevo tempo.. era l’unico modo”. Adesso dunque la casa richiede di essere popolata, la proposta della Toffanin.

Ed Emma? Ancora una volta spiazzante: “Meglio soli che con chiunque, quello sempre”. Risposta secca per dire che lei non si accontenta e che al momento è decisamente single.