Giorni movimentati per Soleil Sorge all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’appassionante bacio con Delia Duran e un duro scontro con Alex Belli, per lei arriva un’altra importante dichiarazione

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip attende i telespettatori di Canale 5 che potranno capire meglio cosa è accaduto negli ultimi giorni all’interno della casa più spiata d’Italia. Ancora una volta tra i protagonisti delle dinamiche del reality troviamo il trio composto da Alex Belli, la moglie Delia Duran e Soleil Sorge.

L’influencer, dopo un’accesa discussione con l’attore, si è allontanata dal resto della casa preferendo restarsene in disparte. Ad avvicinarsi a lei ci ha pensato una persona inaspettata che, nonostante il burrascoso rapporto avuto nelle ultime settimane, si è lasciata andare a una dichiarazione sorprendente.

Manila Nazzaro accanto a Soleil Sorge: “Sono innamorata persa di te”

Inaspettatamente è stata Manila Nazzaro ad avvicinarsi a Soleil Sorge, nonostante tra le due il rapporto si fosse congelato. Un’amicizia durata per diversi mesi quella tra le due concorrenti che tuttavia, a causa di alcune incomprensioni, si erano ritrovate ad allontanarsi e a decidere di vivere separatamente il loro percorso all’interno della casa.

Le ultime dinamiche che hanno visto protagonista Soleil hanno portato quest’ultima a vivere un momento di profondo sconforto e l’ex Miss Italia ha creduto fosse il momento per tornare a mostrarle il suo bene. Dopo averla consolata e averle dato forza, sottolineando come debba essere fiera del suo vissuto all’interno della casa, ha poi riconosciuto come entrambe si siano fatte del male con “parole e indifferenza“.

“Vederti così mi è dispiaciuto tantissimo, io non ho mai smesso di volerti bene“, ha dichiarato Manila prima di abbracciarla. Poi la dichiarazione che ha spiazzato il pubblico: “Io so quello che sei, sono innamorata persa di te. Come amica, come anima, umanamente“. L’influencer non è riuscita a trattenere le lacrime e ha confermato di aver sentito la mancanza della sua amica.

Sul web gli appassionati del reality si sono immediatamente scatenati e divisi. Chi è ben felice di rivedere le due concorrenti affiatate e chi non crede alla bontà e alla genuinità di queste gesta, soprattutto a poche settimane dalla finale.

Nella puntata di questa sera Alfonso Signorini tratterà inevitabilmente quanto accaduto nel noto triangolo formato da Belli, Duran e Sorge. Soleil potrà contare sull’appoggio di Manila in questa situazione? Così sembrerebbe, ma nella casa del Grande Fratello Vip il colpo di scena è sempre dietro l’angolo.