La toccante intervista a “Oggi E’ Un Altro Giorno” fa luce su un aspetto della vita di molte donne. E che spesso, nella società, si tende a nascondere.

La conduttrice Serena Bortone, nel suo salottino pomeridiano a “Oggi E’ Un Altro Giorno“, ha stilato un’interessante lista di ospiti per questa puntata d’inizio settimana. Dallo showman Pino Insegno all’amico e cantante Dario Baldan, sino a concentrarsi nel finale su una commovente esperienza che tocca da vicino gran parte dell’universo femminile.

L’ospite in studio è stata accolta con grande affetto con il fine di raccontare senza filtri la sua esperienza con una grave malattia che ha innescato una serie di radicali cambiamenti nella sua vita. La ragazza si è presentata assieme alla sua compagna di avventure, nonché di progetti. Entrambe nel loro racconto hanno poi affrontato, non senza la giusta dose di empatia, un discorso molto delicato.

“Oggi E’ Un Altro Giorno” l’ospite racconta la grave malattia: “accade a moltissime donne”

Si tratta, in primis, della giovane imprenditrice e scrittrice Francesca Fariello. L’ospite racconta di aver scoperto, circa sei anni fa, di avere un tumore al seno e della sua battaglia per sconfiggerlo. “Il mio corpo magari è un corpo non conforme. Ma è un corpo valido. Sono felice di rappresentare quello che in realtà accade a tantissime donne. Tantissime donne non si ricostituiscono. E magari questa cosa la nascondono. Perché è difficile confrontarci con una società che tende a vederci conformi. Invece ho deciso che il mio corpo era un corpo manifesto. E quindi che era giusto raccontare una nuova versione della malattia“. Francesca mira perciò con le sue parole a concentrarsi, sin da allora, sul suo percorso di rinascita e accettazione.

“Hai capito che non saresti stata quella di prima“, sottolinea la Bortone. “Quindi anche il tuo corpo non poteva esserlo“. “Il mio desiderio è di non conformarmi“, ha poi spiegato Francesca in studio, raccontando uno dei suoi primi appuntamenti con lo specialista. Lo disse apertamente quel giorno e ora continua a ripeterlo a se stessa, quanto in virtù della pura solidarietà con altre donne che potrebbero aver vissuto, come lei, la stessa esperienza.

Chiara Ratti e Francesca sono state ospitate in trasmissione per raccontare la loro storia d’amore e di crescita, ma anche di rapporto con un grande ostacolo che ha messo a dura prova in particolare una di loro. Entrambe sono le curatrici e detentrici del celebre blog @cibosupersonico. Il progetto è cresciuto in fretta. Su Instagram vanta al momento un totale di oltre 42 mila iscritti. Ed è interamente dedicato all’esplorazione dell’arte culinaria su base vegana, quanto allo stretto rapporto con la sostenibilità ambientale.

Una ricetta che si trasforma di giorno in giorno in un’esperienza sensoriale, per le loro realizzatrici, quanto per il gran numero di utenti che seguono la loro pagina fondata su una profonda consapevolezza del loro corpo e di come prendersene cura nella maniera, in fondo, più semplice. Una messa alla prova, dunque, capace secondo i telespettatori di: “emozionare davvero dall’inizio alla fine“.