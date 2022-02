Jolanda De Rienzo, “Oggi tutto è possibile”: le curve dall’alto accendono il web – FOTO

Jolanda De Rienzo esibisce le sue forme incontenibili in uno scatto ravvicinato da urlo, prospettiva super seducente per la giornalista

Si conferma sempre più una delle giornaliste sportive più apprezzate del momento, Jolanda De Rienzo. Grande passione e professionalità per la partenopea classe 1984, che non passa inosservata agli ammiratori anche per il suo fascino mozzafiato.

Molto attiva con un personale canale Youtube e soprattutto con un aggiornatissimo profilo Instagram, sul quale ha quasi 350mila followers, Jolanda segue particolarmente da vicino le sorti del campionato di calcio. Scatenatissima in questo inizio di 2022, con una lunga serie di scatti che evidenziano la sua bellezza da capogiro.

Anche se Jolanda ci tiene a essere apprezzata innanzitutto per il suo lavoro e respinge al mittente sempre a muso duro le critiche degli haters e non solo quelle. Qualche settimana fa ha tuonato contro un servizio di ‘Non è l’Arena‘, in cui veniva inserito anche il suo nome tra quello di giornaliste che avrebbero fatto carriera solo per il loro aspetto estetico.

Un aspetto, va detto, che gli ammiratori giudicano irresistibile. E che ancora una volta lascia il segno: l’ultimo scatto di Jolanda è un capolavoro.

Jolanda De Rienzo d’azzurro vestita suona la carica per il suo Napoli, visione da urlo: la scollatura è micidiale

In un selfie dall’alto, Jolanda si mostra più sensuale che mai. Addosso, l’ormai consueto lungo abito color azzurro, con una prospettiva che lascia ammirare da vicino come non mai la sua clamorosa scollatura.

Curve che fanno girare la testa e che raccolgono, inevitabilmente, consensi da parte dei fan. Pioggia di like e commenti come sempre a suo favore, i suoi ammiratori del resto sono in netta maggioranza.

La speranza per lei e per tutti i tifosi del Napoli è che lo scatto sia di buon auspicio. “Tutto è possibile”, scrive Jolanda, in riferimento al fatto che i partenopei vanno a caccia, a Cagliari, del primato in classifica.