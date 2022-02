L’ultima posa di Michela Quattrociocche è bellezza sublime. Immersa nella neve sfida il freddo è conquista la standing ovation.

L’attrice di origini romane, Michela Quattrociocche, ha spiazzato i suoi fan condividendo in rete un’immagine di sé estremamente evocativa. La bellissima, nata sotto il segno del Sagittario, si è mostrata a 360° dinanzi al suo pubblico. Pronta, questa volta, a sfidare stamani le ancora gelide temperature invernali del mese di febbraio.

Protagonista della commedia romantica “Scusa Se Ti Chiamo Amore“, tratta dall’omonimo romanzo di Federico Moccia, nel 2009, Michela ha partecipato nel corso degli anni anche a diversi videoclip musicali. Scelta nel 2015 da Alex Britti, a cinque annualità dal suo esordio sul piccolo schermo, per interpretare la ragazza del suo “Perché?”. L’attrice torna poi al cinema nel 2020. Dove nell’esilarante pellicola, diretta dal regista Ugo Fabrizio Giordani e dal titolo “Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile“, recita al fianco del celebre Enrico Brignano.

“Ma che freddo fa?” Michela Quattrociocche posa bomba nella neve: la silhouette è statuaria

“Ma che freddo fa?” Giunta a Cortina d’Ampezzo a bordo dei suoi sci, l’attrice si è lasciata immortalare con estrema nonchalance nel panorama innevato che la circonda. Uno spettacolo, senza dubbio, “da sogno” per gli amanti della stagione invernale.

La familiare didascalia a quest’ultima sua istantanea risalterà inoltre subito agli occhi degli utenti, per via del diretto richiamo al travolgente successo canoro indetto da Nada al “Festival Di Sanremo” del lontano, ma a quanto pare indimenticabile, 1969.

“Ma tu sei meravigliosa“, risponderà, alquanto entusiasta fra i commenti, anche una nota collega di Michela. Si tratta dell’attrice nonché sua cara amica, Laura Chiatti. A seguire, infine, una preziosa standing ovation giungerà per lei su Instagram da ogni dove.

Se alcuni fan in rete, ancor sorpresi dalla sua sfida alle basse temperature, si riveleranno dapprima scettici, chiedendo “quanti gradi fanno?” Altri non avranno, invece, più dubbi. Michela, nel suo cappellino giallo ed en pendant con sci, è “semplicemente bellissima“. Non resterà perciò che aggiungere: “complimenti reginetta“.