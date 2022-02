Caterina Balivo ha iniziato i festeggiamenti per il suo quarantaduesimo compleanno, su Instagram spuntano le prime foto

Per Caterina Balivo sono arrivati i tanto attesi quarantadue anni e così la conduttrice non ha perso occasione di festeggiare al meglio. Sui social ha già condiviso con i fan alcuni scatti strepitosi.

“Party girl” è stata nominata la sua festa dove ha sfoggiato un look sensazionale e un sorriso accattivante che non è passato inosservato. La conduttrice è da poco tornata in televisione come giudice per il programma “Il cantante mascherato”.

Caterina Balivo, sensuale e seducente per un party da urlo – FOTO

Molto attiva sui social, Caterina Balivo è sempre pronta a condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate ed è ciò che ha fatto in occasione del suo compleanno. Per la conduttrice i festeggiamenti sono iniziati prima e dureranno ancora per qualche giorno.

“Sono sempre stata una party girl, con @fabcestari abbiamo cominciato qualche giorno prima a festeggiare… ed è stato davvero niente male! Ci siamo divertiti… ma non ho ancora finito! A più tardi”. Ha scritto sotto al post dove ha sfoggiato dei vestititi da capogiro.

Si tratta di un servizio fotografico ideato per il suo compleanno, c’è proprio tutto: palloncini, torta, candeline e il suo sorriso unico che manda in tilt chiunque la guardi.

“Sei la vita nella foto e nella vita” ha commentato qualcuno e poi ancora “Splendore di donna”, qualcun altro ha aggiunto: “La femminilità in poche foto… Meravigliosa!”.

Ora non ci resta che attendere le foto dei festeggiamenti ufficiali che non tarderanno ad arrivare. Intanto, i fan hanno già lasciato messaggi di auguri alla conduttrice sottolineando ancora una volta la sua grandiosità, talento e modo di fare che la rendono unica.