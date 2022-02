Maria Chiara Giannetta dopo “Sanremo” sta spopolando sui social, l’attrice appare come non l’avete mai vista: una vera forza della natura

Maria Chiara Giannetta è un’attrice nota al pubblico per essere stata una delle protagoniste del “Festival di Sanremo 2022”. In una serata è riuscita a farsi conoscere così come mamma l’ha fatta: senza filtri, di una semplicità e spontaneità che l’hanno resa unica.

Classe 1992, l’attrice ha lavorato per la serie Don Matteo, Buongiorno mamma e Blanca ed oggi è impegnata in vari progetti che piano piano stanno prendendo vita. Così quasi all’inizio della sua carriera si è ritrovata a scendere le scale più ambite dai vip, quelle dell’Ariston.

Maria Chiara Giannetta, la linguaccia manda in tilt i fan – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Chiara Giannetta (@mariachiaragiannetta12)

Seguita da quasi trecentomila follower, Maria Chiara Giannetta è un concentrato di energia e sul suo profilo Instagram non perde occasione di restare se stessa così da farsi conoscere per quella che è.

Le sue foto sono di una semplicità unica, attraverso i post sfoggia tutta la sua naturalezza che non passa inosservata, anzi è quello che attira il pubblico che la supporta e sostiene.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Ma che bel panorama” Miryea Stabile in piscina, si alza e mostra il fondoschiena: glutei di marmo – FOTO

La linguaccia è il suo biglietto da visita, infatti in molti scatti c’è ed attira l’attenzione dei fan che la seguono. A tal proposito è stata pubblicata una foto da una fanpage che ritrae l’attrice intenta a farla. Il primo piano è diventato virale e in tanti hanno lasciato commenti come: “Sei forte, la migliore” e poi ancora “Occhiolino con lingua, il top“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Sei la vita” Caterina Balivo seducente per l’evento tanto atteso: i fan notano un dettaglio – FOTO

Maria Chiara Giannetta si sta facendo amare da tutti e i follower aumentano giorno dopo giorno, la stima e l’affetto da parte del pubblico non mancano e l’attrice di appena ventinove anni è pronta a mettersi in gioco per altre avventure, Sanremo è stato solo l’inizio di un sogno.