“Grave Perdita” Piersilvio Berlusconi e gli addi a tre volti storici di Mediaset, la sconvolgente verità

Piersilvio Berlusconi è costretto a salutare tre volti storici di casa Mediaset: andiamo a vedere chi sono e perchè.

In casa Mediaset è scoppiato un vero e proprio ‘caso addii‘ che lascia perplessi la stragrande maggioranza degli addetti.

Piersilvio Berlusconi, l’amministratore delegato e supervisore nelle decisioni dietro le quinte, è stato costretto a rinunciare a tre volti storici che col tempo hanno fatto grande l’Azienda più ambita nel panorama televisivo nazionale.

La vita privata di Berlusconi Junior procede a gonfie vele. Il rapporto e l’intesa in amore con Silvia Toffanin lo relega tra i personaggi del momento che non hanno quasi più nulla da chiedere al proprio destino.

Tuttavia i due, nonostante i folti impegni di giornata hanno sempre trovato modo e tempi per rendere ancora più forte il loro già indissolubile legame.

Sul piano professionale, invece si è registrato un dietrofront inatteso. Andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio e perchè si è generato un vortice di turbolenze in casa Mediaset

Piersilvio Berlusconi e gli ‘addi’ a Mediaset: tutta la verità

Con l’annuncio della sconvolgente notizia dei tre addii in casa Mediaset si auspicherà molto probabilmente ad una rivoluzione senza precedenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Il bacio lesxo? Una scarica eroxxca”, scene a luci rosse tra due donne della casa: i nomi

Piersilvio Berlusconi è amareggiato dall’evoluzione dei fatti della sua ‘creatura’ finora condotta e guidata in maniera impeccabile e soddisfacente.

Le ‘gravi perdite’ previste per il futuro daranno spazio ad altri volti che finora apparivano in coda d’attesa per un riconoscimento piuttosto meritevole.

Al ridimensionamento di Barbara D’Urso dal punto di vista professionale è susseguito lo sconvolgente addio di Alessia Marcuzzi, l’ex ‘padrona di casa’ de Le Iene. La showgirl ha deciso di spendere più tempo per la famiglia, soprattutto in questo periodo difficile dove le certezze possono venir meno da un momento all’altro.

L’ultimo saluto con le lacrime agli occhi di Alessia ha coinvolto nel vortice dei cambiamenti anche Maurizio Pistocchi, storico opinionista sportivo e Giorgia Rossi, attratta dal nuovo corso in piattaforma “streaming”, DAZN, e dalla voglia di riscatto direttamente sui campi di calcio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Clamoroso in Rai, arriva lo stop per il programma più amato. Non si torna indietro

La domanda dunque sorge spontanea per gli appassionati: chi ci sarà al loro posto? I nuovi volti, come la Tatangelo o la Volpe saranno in grado di sostituire le vecchie glorie?