Miryea Stabile smascherata sui social: il web incalza contro la “Pupa”, lei si difende così – VIDEO

Miryea Stabile, via l’accappatoio e la trasformazione prende vita ma qualcosa va storto. Il web incalza contro la Pupa.

Miryea Stabile, la giovane ex isolana appare oggi più incantevole che mai anche se il web la preferisce in versione acqua e sapone. I suoi post sui social non convincono e in particolare uno dove si nota qualcosa, un piccolo dettaglio che non è passato inosservato ai followers, esterrefatti per quella nota stonata che non avrebbero voluto vedere.

La Stabile negli anni si è fatta conoscere ed apprezzare sulle reti Mediaset ricoprendo diversi ruoli, da naufraga al noto reality “L’Isola dei Famosi” a “La Pupa ed il Secchione” nel 2021. Oggi è molto seguita su Instagram dove condivide scatti di pura quotidianità o momenti dedicati a shooting fotografici.

Miryea Stabile, il web incalza contro di lei che tenta di giustificarsi

La foto di pochi giorni dove appare in piscina e con tanto di glutei in bella mostra avevano sicuramente fatto trepidare il web con commenti di meri apprezzamenti per la Pupa. Ma oggi qualcosa è cambiato.

Nel suo ultimo video – quello sopra riportato – la stessa si dedica ad una sessione di make – up o come suggerisce la stessa una vera e propria trasformazione da ex isolana a Pupa. Il web è pressoché d’accordo nel ribadire un dato importante: la preferiscono semplice.

E non solo, in molti avrebbero notato e lamentato l’uso dei filtri, un effetto reso evidente – a detta di alcuni – nel video stesso quando la Stabile si gira. Un movimento di circa pochissimi secondi che diventano infiniti.

“Si vede quando volti la faccia che c’è il filtro” insomma, uno dei tanti commenti a cui poi la stessa interviene. Tra le storie, la Stabile precisa che quel filtro è stato usato volutamente e che era un effetto proprio per accentuare il passaggio da ex isolana a Pupa. Avranno gli utenti recepito il messaggio?