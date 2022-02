Silvia Toffanin e la sua prima volta: una serata da non dimenticare

Questa sera al fianco di Ezio Greggio a “Striscia la Notizia” per la prima volta ci sarà Silvia Toffanin. La padrona di casa di “Verissimo” ha deciso di accettare questa nuova sfida e stasera è pronta ed emozionata per debuttare.

Silvia ha confessato di non dormire da una settimana, il bancone più famoso d’Italia ha visto passare molti professionisti e la coppia Greggio-Iacchetti è da sempre tra le più acclamate di Striscia. Questa sera vedremo questo nuovo duo che di sicuro riserverà delle sorprese.

Ezio Greggio è stato presente alla scorsa puntata di “Verissimo” portando con se un Tapiro da consegnare alla bella Silvia, come benvenuto a “Striscia la Notizia”. Le ha poi detto di non dimenticarsi che questo Lunedì sarebbe stata al suo fianco. La Toffanin emozionata ha confessato che non dorme da una settimana e che Striscia sarà per lei una nuova esperienza e le nuove sfide portano con se tante preoccupazioni, ansie ma anche soddisfazioni che rendono la carriera di una professionista ricca di successi. Per questa nuova avventura tra i messaggi motivazionali ricevuti, quello di Michelle Hunziker che entusiasta non vede l’ora di guardare Silvia alla conduzione di Striscia. Michelle ha poi confessato che sogna di poter dividere il bancone con la Toffanin che secondo lei è perfetta per questo programma.

Questa sera a “Striscia la Notizia” arriva Silvia Toffanin al fianco di Ezio Greggio

La coppia Greggio-Toffanin sarà alla conduzione di Striscia per l’intera settimana e successivamente prenderanno il testimone Gerry Scotti e Francesca Manzini. Per i due il bancone di Striscia non è un esordio, abbiamo già visto sia Gerry che Francesca in questo programma.

Per Silvia invece sarà la prima volta ma per chi segue Verissimo il sabato pomeriggio e da quest’anno anche la domenica, può confermare che la conduttrice vanta un’eleganza e professionalità che faranno sicuro squadra per poterle permettere di realizzare un’esperienza vincente. L’impegno viene sempre premiato e la serietà che la Toffanin mette nel suo lavoro sarà la carta vincente per far bene. Attendiamo questa sera allora alle 20:40 per guardare Silvia Toffanin ed Ezio Greggio a Striscia la Notizia.

