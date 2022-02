Studente italiano 17enne muore a New York. La famiglia accusa il college

Un giovanissimo studente italiano, trasferitosi per studio a New York è deceduto per cause ignote. La famiglia rivolge pesanti accuse al college

Claudio Mandia è il 17enne originario di Battipaglia trovato morto nel college americano dove studiava. La tragedia è avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì, a poche ore dal suo 18esimo compleanno.

Una tragedia ancora inspiegabile quella che ha colpito il giovane Claudio. Il ragazzo si è spento a causa di un malore nella notte tra giovedì e venerdì, sabato avrebbe festeggiato i suoi 18 anni. La famiglia lo aveva raggiunto negli USA proprio per festeggiare con lui e invece si è trovata a dover affrontare questa atroce vicenda.

Claudio Mandia muore a causa di un malore improvviso, accusato il college dove studiava

Claudio Mandia si era trasferito a New York per studiare. Aveva il sogno di diventare un importante manager aziendale e per questo voleva formarsi in America e studiare la lingua. A New York risiedeva in un istituto che adesso è sotto accusa da parte dei genitori. “Lo sottoponevano a trattamenti inimmaginabili” hanno detto a riguardo. La famiglia Mandia era arrivata in città proprio in occasione degli imminenti festeggiamenti per i 18 anni di Claudio.

Quello che è accaduto è ancora del tutto inspiegabile. Il ragazzo ha accusato un improvviso malore nella notte tra giovedì e venerdì ed è morto sul colpo. Aveva preso parte ad una festa ma non si sa ancora cosa avvenne in quelle ore. Ad occuparsi del caso la polizia statunitense che sta cercando di ricostruire la vicenda. Al momento si è in attesa dei risultati dell’autopsia che permetteranno di avere dati più chiari.

La famiglia del ragazzo è distrutta. Una morte insensata per cui accusano il college e dichiarano di avere intenzione di procedere con azioni appropriate. “Non era malato, stava bene. I medici devono appurare cosa gli è accaduto” affermano i familiari ancora sotto shock per quanto accaduto.