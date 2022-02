Il tentativo di rapina è avvenuto a Giugliano, a Napoli: i dispositivi di videosorveglianza hanno incastrato i tre giovani.

Nuova rapina a Napoli. Questa volta è accaduto a Giugliano, nella zona Zona Spazzilli-Oasi Sacro Cuore. Il violento tentativo di furto è stato interamente ripreso dai dispositivi di videosorveglianza. Le menti a capo dell’atto di ruberia sono tre giovani, incastrati dalle stesse immagini delle telecamere rese pubbliche dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Borrelli.

I baby rapinatori sono forse minorenni: “scene agghiaccianti”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Borrelli (@francescoemilioborrelli)

Sono scatti davvero forti quelli pubblicati dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Borrelli. Il video ripreso dalle telecamera mostra tre baby rapinatori in sella a uno scooter. Secondo quanto si vede dalle immagini, i giovani ladri hanno assalito un benzinaio a Giugliano in Campania. Durante l’attacco, uno di loro scende dal mezzo, impugna una pistola e la punta alla tempia dell’uomo. Dopo le minacce con l’arma da fuoco, anche la violenza: i giovani iniziano a picchiare a calci e pugni il benzinaio, per poi rapinarlo.

“Scene agghiaccianti, ancor più terribili – ha deplorato il consigliere regionale di Europa Verde – se si pensa che a commettere atti simili sono stati ragazzini, forse minorenni a quanto si apprende.”

Proseguono le attività di ricerca dei tre giovani rapinatori. In merito, l’alto funzionario Francesco Borrelli ha promesso serio impegno da parte dello Stato, la cui forte presenza è necessaria per prevenire quanto possibile il ripetersi di tali spiacevoli eventi. Gli episodi di violenza si moltiplicano, specialmente tra i giovani, dove si registra un’impennata “inarrestabile”. Molti ragazzi hanno perso valori e passioni; inclini alla violenza, preferiscono commettere atti di barbarie, impugnando pistole come fossero giocattoli, commettendo reati e filmando bravate.

“Ci si ammazza senza alcun rispetto per il valore della vita umana. Abbiamo immediatamente anche noi inviato il video alle autorità preposte per chiedere di intervenire celermente.”, ha assicurato il consigliere regionale Francesco Borrelli.