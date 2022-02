Beatrice Borroneo è una delle donne più fotografate del mondo: per lei, infatti, è impossibile poter mantenere un segreto

Beatrice Borromeo è sicuramente una delle donne più presente sotto ai riflettori d’Europa. Nel corso di tutti questi anni ha fatto tanto, ma sa anche andare contro le apparenze e il suo lavoro è stato davvero molto importante. Di chi si tratta? È la moglie di Pierre Casiraghi, figlio di Carolina di Monaco. Per questo il suo nome è così noto.

I due sono una coppia da sei lunghissimi anni e hanno anche due figli meravigliosi insieme. L’assenza della principessa Charlene da Palazzo non lascia tutti indifferenti, infatti lei deve fare sempre del suo meglio per poter essere all’altezza del suo ruolo. Charlene, infatti, è stata ricoverata in una clinica in Svizzera a causa ad alcuni problemi di salute che l’hanno colta impreparata negli ultimi tempi. Questo ricovero, purtroppo, sta andando per le lunghe.

Beatrice Borromeo: la sua carriera incredibile

Lei non è soltanto una nobile con il sangue blu, ma ha fatto anche tanto altro. La sua carriera, infatti, è cominciata nel lontano 2000. Ben 22 anni fa. Aveva solo quindici anni quando ha sfilato per la prima volta per Chanel nella meravigliosa Piazza di Spagna, a Roma.

Nel giro di pochissimo tempo, furono un sacco le agenzie che cominciarono a desiderarla con loro. Era praticamente una adolescente. La madre di Beatrice l’ha affidata all’amico Piero Piazzi e da allora non si è più fermata: ha cominciato la sua carriera come indossatrice ed è stata rappresentata dall’agenzia Women management, iniziando così a sfilare per numerose case di moda. Parliamo di marchi importanti come Trussardi, Valentino, Chanel, Alberta Ferretti, Ermanno Scervino.

In seguito, divenne rappresentante di numerosi marchi come Blumarine, di cui è stata il volto per moltissimi anni. Insomma, non è di certo da poco quello che ha fatto.

Tra l’altro Beatrice è molto amata e ha numerosi fans che la ammirano: in ogni caso, Borromeo è una donna davvero bellissima.