In scena al ”Dacia Arena” l’ultimo posticipo domenicale della 26esima giornata di campionato. L’Udinese ospita gli uomini di Mister Sarri.

Udinese e Lazio si incontrano nella 26esima giornata al ”Dacia Arena” a caccia dei 3 punti. La Lazio nella scorsa giornata ha vinto 3-0 in casa contro il Bologna mentre l’Udinese ha rimediato quattro gol dal Verona ed ora è in cerca di riscatto.

Il primo gol del match arriva al 5′ e lo realizza la squadra di casa con Delofeu che su assist di Perez, infila la rete dal vantaggio con un destro potente dal limite dell’area piccola. Il gol è oggetto di valutazione da parte del VAR ma poi viene convalidata dall’arbitro.

La Lazio non reagisce subito e sembra essere rimasta dentro gli spogliatoi. La rete che determina l’1-1 del match la segna Felipe Anderson: Zaccagni spizza in area un calcio di punizione, il brasiliano non sbaglia e di testa, dalla distanza ravvicinata, insacca l’1-1.

La Lazio accusa l’assenza di Immobile soprattutto sotto l’aspetto realizzativo, pesa anche la perdita di Pedro che al 22′ è costretto ad abbandonare il campo a causa di un infortunio alla caviglia sinistra.

I biancocelesti si portano a 44 punti in classifica, al quinto posto agganciando l’Atalanta mentre l’Udinese salgono a 29 a pari punti con il Bologna in tredicesima posizione.

Udinese-Lazio: le pagelle e il tabellino

UDINESE-LAZIO 1-1

RETE: 4′ Deulofeu, 43′ Felipe Anderson

UDINESE: Silvestri 6; Becao 5.5, Pablo Marí 7, Perez 5.5; Soppy 5 (62′ Zeegelaar 6), Arslan 6 (62′ Pereyra 6), Walace 5.5, Makengo 6.5, Molina 6; Deulofeu 7 (73′ Success ng), Beto 5.5. A disposizione: Padelli, Gasparini, Jajalo, Udogie, Pussetto, Samardzic, Ballarini, Benkovic, Nestorovski. All.: Cioffi

LAZIO: Strakosha 6.5; Marusic 5.5, Luiz Felipe 6, Patric 5.5, Hysaj 5; Milinkovic Savic 6.5, Cataldi 6, Basic 5.5 (77′ Anderson ng); Pedro 6 (23′ Cabral 6), Felipe Anderson 7, Zaccagni 6.5. A disposizione: Reina, Adamonis, Akpa Akpro, Kamenovic, Romero, Radu, Moro. All.: Sarri

ARBITRO: Massimi

AMMONITI: Arslan, Perez, Makengo, Becao, Zaccagni, Cataldi

Nella prossima partita l’Udinese farà visita al Milan a San Siro, venerdì 25 febbraio alle 18:45. La Lazio incontrerà il Napoli all’Olimpico, domenica 27 febbraio alle 20:45.