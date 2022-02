Silvia Toffanin ha tolto dai giochi un celebre conduttore di “Striscia”: il motivo ora è venuto a galla. Assurdo

La conduttrice di “Verissimo” da questa sera sarà alla guida del programma satirico di Canale 5, in molti però si stanno domandando il perché.

Lei ha debuttato in tv giovanissima nel programma “Miss Italia” 1997 raggiungendo la finale e poi da allora non si è più allontanata dal mondo dello spettacolo e soprattutto quello televisivo.

La conoscenza con Piersilvio Berlusconi è stata per lei l’occasione giusta per poter ingranare concretamente nell’ambito che si era prefissata, un amore il loro nato in sordina ma cresciuto sempre di più e sbocciato nel 2002 nelle nozze. Oggi Silvia Toffanin è anche mamma di due splendidi figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Se inizia ad essere presentatrice nel 2001, è però solo nel 2006 che si fa conoscere al grande pubblico diventando la padrona di casa di “Verissimo” che ancora oggi è il suo programma di punta.

Stasera la bella veneta di Marostica classe 1979 avrà l’onore anche di condurre “Striscia la Notizia” al posto di Enzo Iacchetti. La notizia sta facendo il giro del web da qualche giorno, finalmente consociamo il reale motivo.

Silvia Toffanin al posto di Enzo Iacchetti: il motivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)

In molti si stavano chiedendo come mai questo turnover improvviso alla guida del tg satirico. Qualche raccomandazione per la moglie di Piersilvio? La realtà è che la Toffanin negli ultimi mesi ha raddoppiato il suo appuntamento settimanale dimostrando di saper reggere la tensione, proprio per questo Antonio Ricci ha pensato a lei per “tamponare” l’assenza di Enzo Iacchetti nella settimana del 21-27 febbraio.

La spalla di Greggio, ricordiamo, sarà infatti impegnata nei prossimi mesi con un tour teatrale che lo porterà lontano dalla tv. Per questo si è richiesta la sua sostituzione improvvisa prima con Silvia e poi dal 28 con Gerry Scotti e Francesca Manzini.

Nessun allarmismo quindi, i telespettatori comunque hanno visto la celebre coppia di conduttori già dividersi dal 19 febbraio scorso per via della positività di Iacchetti al Covid. Sarà però solo un’interruzione provvisoria prima della primavera.