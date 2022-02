Emma Marrone posta una foto attraverso i social network che attira l’attenzione dei fan: in pochi minuti, il post viene sommerso dalle domande

Attraverso la partecipazione al Festival di Sanremo, Emma Marrone ha avuto la possibilità di far conoscere al suo pubblico il nuovo singolo “Ogni volta è così“. Classificatosi in sesta posizione, la cantante salentina lo ha portato al successo grazie alla collaborazione di Francesca Michielin, che sul palco dell’Ariston è stata la sua direttrice d’orchestra.

La carriera della Marrone, a dir poco strabiliante, le ha permesso di raggiungere moltissimi traguardi. I fan che seguono l’ex vincitrice di “Amici” non mancano di farle arrivare i loro complimenti più sinceri. Sotto l’ultimo post della salentina, tuttavia, qualcuno non ha mancato di esprimere una sorprendente preoccupazione. Di cosa si tratta?

“Ti sei fatta male?” la Emma che non ti aspetti in una FOTO. C’è chi si preoccupa per lei

Cantante, coach di talent show e recentemente anche attrice: nella carriera di Emma Marrone i successi non sembrano affatto mancare. Tra gli ultimi traguardi raggiunti dalla bellissima salentina, il trionfo sul palco dell’Ariston con il brano “Ogni volta è così“, classificatosi in sesta posizione. Tramite i social, ormai da alcuni giorni, l’artista non manca di sollecitare i followers all’ascolto del singolo.

L’ultimo scatto pubblicato dalla Marrone, a dir poco esplosivo, è accompagnato dalla seguente didascalia: “Ehi tu. Guarda che ti controllo. Vai ad ascoltare il pezzo“. L’outfit di Emma, senza ombra di dubbio, avrà sicuramente invogliato moltissimi utenti a fare quanto richiesto dalla cantante. Splendida nel suo completo di pelle, l’artista sfoggia una sensualità innata ed un’eleganza sconfinata.

Tra i commenti, balza all’occhio quello di un ammiratore sfegatato della salentina, che le ha rivolto il seguente apprezzamento: “Ti sei fatta male cadendo dall’Olimpo? Perché sembri una dea!“. Di certo, mai espressione fu più azzeccata per descrivere una tale bellezza.

Emma, sempre protagonista di nuovi progetti ed avventure televisive, consolida giorno dopo giorno la propria florida carriera. Gli utenti non possono che fare il tifo per lei.