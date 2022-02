In scena l’ultima gara della ventiseiesima giornata tra Bologna e Spezia. Le squadre si sfidano per accaparrarsi i tre punti.

Bologna e Spezia sono a caccia dei tre punti per migliorare il cammino in questo campionato che non ha di certo entusiasmato i tifosi.

Al ”Dall’Ara” scontro tra le due compagini che si trovano a metà della classifica di serie A e cercano di terminare nel migliore dei modi la stagione.

Anzi, lo Spezia vuole vincere per recuperare punti sulla diretta avversaria. Nella scorsa giornata il Bologna ha perso 3-0 contro la Lazio mentre lo Spezia 1-2 in casa contro la Fiorentina.

All’11’ passano in vantaggio i liguri: azione che parte dagli sviluppi di un cross in mezzo di Arkadiusz Reca che trova Rey Manaj, il quale stacca di testa e infila dalla distanza ravvicinata proprio sotto la traversa.

Il gol del pareggio rossoblù giunge al 40′ con Marko Arnautovic che con un gran tiro finalizza una bella azione della sua squadra.

All’84’ è proprio Arnautovic a regalare i tre punti ai suoi con un gol che non lascia scampo a Provedel. Da un cross in mezzo di Sansone, l’attaccante austriaco incorna il pallone in rete.

Bologna-Spezia: le pagelle e il tabellino della partita

BOLOGNA-SPEZIA 2-1

RETI: 11′ Manaj (Spezia), 40′ Arnautovic (Bologna)

AMMONITI: 19′ Binks (Bologna), 23′ Manaj (Spezia)

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski 6; Bonifazi 6 (64′ Soumaoro 6), Binks 5.5 (70′ Vignato 6), Theate 5.5; De Silvestri 6, Soriano 6, Schouten 6, Hickey 6; Orsolini 6.5 (87′ Aebischer S.V.), Arnautovic 8.5, Barrow 6.5 (70′ Sansone 7). A disposizione: Aebischer, Bardi, Dijks, Falcinelli, Kaius, Mbaye, Molla, Sansone, Soumaoro, Vignato, Viola. All. Mihajlovic.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel 6; Ferrer 6, Erlic 5.5, Nikolaou 4.5, Reca 5.5 (59′ Bastoni 6); Sala 5.5 (80′ Nguiamba S.V.), Kiwior 5.5; Gyasi 6, Maggiore 5.5 (65′ Agudelo 5.5), Verde 6; Manaj 7 (80′ Nzola S.V.). A disposizione: Agudelo, Antiste, Bastoni, Bertola, Bourabia, Colley, Hristov, Kovalenko, Nguiamba, Nzola, Zoet, Zovko. All. Thiago Motta.

ARBITRO: Marinelli

Nella prossima gara lo Spezio ospita la Roma di Josè Mourinho, domenica 27 febbraio alle 18:00. Il Bologna invece incontrerà la Salernitana all’ ”Arechi”, nell’anticipo di sabato 26 febbraio alle ore 15:00.