Si allunga la lista dei reali positivi al Covid. Dalla Spagna, alla Danimarca all’Inghilterra sale l’ansia in molte casate.

Dall’inizio della pandemia a oggi sono innumerevoli i reali colpiti dalla Covid e nell’ultimo mese la lista si è allungata. La settimana scorsa il Principe Carlo era risultato positivo scatenando l’ansia a Palazzo. Si tratta della seconda volta che si ammala, la prima era stata nel marzo 2020.

Dopo Carlo è stato il turno di Camilla e ora della Regina Elisabetta: venuta a contatto con il figlio, prima che risultesse positivo, ha contratto anche lei il virus. L’annuncio è arrivato da Buckingham Palace rassicurando tuttavia in merito alle sue condizioni: sintomi lievi per Sua Maestà che continuerà a portare avanti i suoi impegni, ma con ritmi più lenti.

95 anni, nell’anno del suo settantesimo anniversario sul trono arriva la pesante notizia: non sono mancati innumerevoli messaggi di sostegno nei confronti di Elisabetta tra cui i leader e i politici britannici. Ma la Royal family inglese non è l’unica messa in ginocchio con la malattia.

Royal colpiti dal Covid: il virus contagia le casate reali

Oltre alla Royal Family britannica il Covid ha colpito altre famiglie reali in questo inizio 2022. Due settimane fa il Re di Spagna Felipe è risultato positivo. Il 54enne comunque non ha sintomi pesanti, ma ha dovuto cancellare tutti i suoi appuntamenti in agenda.

Oltre alla Spagna anche in Danimarca il virus ha contagiato la famiglia reale in particolare la Regina Margrethe. 82 anni, la sovrana è stata costretta all’isolamento dovendo rimandare le celebrazione del suo 50esimo anniversario sul trono.

A gennaio invece era stato il turno dei reali svedesi: il Re Carlo XVI Gustavo e la Regina Silvia erano risultati positivi a seguito del record di contagi nel paese a inizio anno.

A Monaco invece per ora il Covid rimane solo un brutto ricordo: Aberto II aveva infatti contratto la malattia lo scorso anno ritrovandosi per molti giorni con febbre e molta tosse.