Giorgia Palmas, dal costume da bagno alla tuta da sci. La settimana bianca in Alto Adige regala grandi emozioni ai fan su Instagram: bellezza unica e insuperabile

Nei primi anni del 2000 si afferma nel mondo dello spettacolo, segnando l’epoca con la sua inconfondibile bellezza, diventando così un modello. Giorgia Palmas vanta più di 20 anni di carriera, iniziata partecipando al concorso Miss Mondo, per approdare i televisione, fino al fortunato ruolo di “velina” a “Striscia la notizia“.

Partecipa successivamente ad altri programmi tv come showgirl e conduttrice, senza farsi mancare qualche esperienza nel ruolo di attrice. In seguito alla nascita della prima figlia Sofia nel 2008, avuta con l’ex calciatore Davide Bombardini, si prende una pausa dai riflettori per dedicarsi alla famiglia. Ma il suo ritorno non poteva essere più scoppiettante: partecipa all'”Isola dei Famosi” nel 2011, classificandosi al primo posto.

Presenta diversi programmi di successo, come “Paperissima Sprint“, e raggiunge grandi traguardi anche dal punto di vista personale. Dal 2018 è legata felicemente al nuotatore Filippo Magnini, amore dal quale nasce Mia nel 2020, celebrato con le nozze nel 2021. Molto seguita su Instagram, dove registra 1,8 milioni di followers, è un’influencer tra le più apprezzate.

Complice la “normalità” che contraddistingue la sua vita quotidiana tra i VIP, rendendola molto vicina al suo pubblico. L’ultimo scatto postato su Instagram racconta la sua fuga relax in Alto Adige che emoziona inevitabilmente i fan.

Giorgia Palmas, un sorriso che scioglie la neve

Dopo una prima tappa in spa, circondata dalla neve e immersa nella vasca calda, Giorgia Palmas passa dal costume da bagno alla tuta da sci, per lasciarsi andare sulle piste innevate di Plan de Corones. Una settimana bianca all’insegna del relax in Alto Adige, uno dei più grandi gioielli che offre il territorio italiano, rigorosamente condivisa con i fan su Instagram.

Il sole splende sulla montagna specchiandosi nel bianco assoluto, dove spicca una fitta area di verde, ma a focalizzare l’attenzione degli utenti è la bellezza straordinaria della showgirl. Pantaloni bianchi, giacca scura, sciarpa colorata: il look è fashion anche in pista e niente può superare il suo radioso sorriso.

I followers ammirano la località da sogno della sua fuga dalla routine, ma è la sua bellezza a rompere quella sul social: “Che meraviglia“, “Fantastica“, “La bellezza“.