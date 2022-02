Francesco Totti, scoperta la sua nuova fiamma: tutti gli indizi portano a lei. La reazione di Ilary FOTO

Ilary Blasi e Francesco Totti sono davvero in crisi? Nelle ultime ore è scoppiato il panico sui social dopo l’arrivo di alcune voci di corridoio

È scoppiata una vera e propria bomba nelle ultime ore. All’improvviso, si è fatta sempre più insistente una voce su una presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti. A pensare che proprio la scorsa settimana, la conduttrice, aveva ironizzato nel programma di Michelle Hunziker che quando lei e Francesco non pubblicano una foto insieme per due giorni, cominciano a scrivere di una loro presunta crisi.

Neanche il tempo di dirlo, che nelle ultime ore questa cosa si è verificata in modo concreto. È stato Dagospia a preannunciare la fine del loro matrimonio, rivelando che l’ex calciatore si è addirittura spostato nell’altra casa di Casal Palocco. Ma cosa sarebbe successo tra i due coniugi? Il quotidiano Leggo, ha una ipotesi piuttosto difficile da ignorare.

Francesco Totti, è Noemi Bocchi la nuova fiamma? L’indiscrezione

Infatti, parlerebbe di una terza incomoda che si è fatta spazio tra i due, mettendo in crisi questo matrimonio. Stiamo parlando di Noemi Bocchi. Non ci sono certezze a riguardo ma solo tanti indizi: sarebbe lei la nuova fiamma di Francesco Totti?

Questa donna non è affatto estranea a questo mondo, infatti l’ex marito di Noemi è un imprenditore e dirigente di una squadra laziale. Pare che Noemi e Francesco si siano conosciuti in un campo di padel. Noemi è laureata in economia ed era presente anche durante una partita di Roma – Genoa, ma soprattutto era presente ad una festa a Colle Oppio qualche giorno fa, dove c’era anche l’ex capitano della Roma.

Ma scopriamo qualcosa in più su Noemi. Ha due figli, è del 1988 e qualche mese fa, quando Totti ha avuto un incidente in auto, lei era scappata di corsa da un locale vicino a Colle Oppio per poter stare più vicino a lui.

Insomma, non abbiamo alcuna certezza riguardo questa nuova coppia, ma gli indizi ne sono tantissimi e sono in molti a pensare che sia proprio Noemi il motivo della loro crisi.