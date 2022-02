Caro bollette, quali sono le regioni italiane più a rischio

In arrivo bollette salate per gli italiani, caro ovunque ma quali sono le regioni che ne risentono di più? Scopriamolo insieme

E’ un periodo particolare per l’Italia, non bastava la pandemia a stravolgere la vita delle persone ma anche il caro bollette e prodotti primari e non solo. Le famiglie si trovano in difficoltà e le spese aumentano a vista d’occhio.

Luce, gas e acqua sono i più temuti dagli italiani che mai come in questo periodo si sono ritrovati a pagare cifre esorbitanti. Quali sono le regioni con il numero di spese più alte sono diverse, scopriamo insieme quali.

Caro bollette, le regioni più a rischio

L’agenzia Adnkronos ha riportato una ricerca effettuata dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, dove sono state effettuate delle analisi sulle spese delle Regioni e delle città italiane basato su dati ufficiali della pubblica amministrazione.

Si tratta di una classifica dei costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia per per mantenere in ordine uffici e strutture. Quali sono le spese riguardanti la luce, gas e acqua?

La Regione Campania nel 2020 ha speso oltre 83 milioni di euro di elettricità per il funzionamento delle sue strutture, si è verificato un aumento non indifferente rispetto al 2019 dove sono stati spesi oltre 36 milioni di euro.

La regione è stata inserita nell’elenco di quelle più a rischio, mentre sono risultate più virtuose Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Toscana e Veneto.

Riguardo ai costi per l’acqua, invece, il Lazio è a rischio. Nel 2020 ha speso 2 milioni 335 mila euro, rispetto ad un milione 722 mila euro del 2019. Le Regioni più virtuose sono Calabria, Lombardia e Veneto.

Per quanto riguarda il gas, è il Molise a finire al centro del mirino e ad aggiudicarsi il primato come regione a rischio. Infatti, nel 2020 ha effettuato circa 152mila euro di spese inerenti al gas. Le tabelle complete del report sono state pubblicate sul sito dell’agenzia Adnkronos.

Intanto, da parte del Governo sembrano stiano arrivano importanti novità affinché venga dato un aiuto alle aziende, piccole e medie imprese e alle famiglie italiane che si stanno trovando in difficoltà.