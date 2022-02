Scontro tra auto e Suv sulla statale: morto giovane soccorritore del 118

Un giovane soccorritore del 118 è deceduto in un incidente stradale verificatosi sulla statale 673 a Foggia nella notte tra lunedì e martedì. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Un’altra vita spezzata nell’ennesimo incidente stradale sulle strade del nostro Paese. È accaduto nella notte tra lunedì e martedì sulla statale 673 nel territorio di Foggia, dove un autista soccorritore del 118 di 30 anni è morto in seguito ad un incidente.

Il giovane viaggiava a bordo della sua auto entrata in collisione con un Suv che viaggiava nella stessa direzione. Inutili i soccorsi per il 30enne. Il conducente del Suv rimasto ferito non gravemente è stato trasportato in ospedale. Per determinare la dinamica e le cause dello scontro sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale del capoluogo di provincia pugliese.

Foggia, tragico scontro tra auto e Suv sulla statale 673: morto giovane soccorritore del 118

Un morto ed un ferito, questo il bilancio dell’incidente verificatosi nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 febbraio sulla statale 673 nel territorio di Foggia.

A perdere la vita Vito Mauro Manduano, 30enne autista soccorritore del 118 di Cerignola. Secondo le prime ricostruzioni, riportate da diverse fonti locali tra cui la redazione di Foggia Today, Manduano era alla guida della sua Ford Fiesta che, per cause ancora da determinare con precisione, si è schiantata contro un Suv, una Jeep Renegade condotta da un uomo che viaggiava nello stesso senso di marcia.

Tempestivo l’arrivo sul posto del personale medico del 118 che, purtroppo, non ha potuto far nulla per il 30enne. I sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso che, riferiscono i colleghi di Foggia Today, sarebbe sopraggiunto sul colpo dopo lo schianto. L’uomo alla guida della Renegade è rimasto ferito non gravemente ed è stato trasportato presso l’ospedale del capoluogo di provincia pugliese.

Insieme ai soccorsi sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale che si sono occupati dei rilievi per chiarire la dinamica dello scontro costato la vita al giovane soccorritore del 118. Al vaglio delle forze dell’ordine anche eventuali responsabilità.

Sotto choc l’intera comunità di Cerignola, dove la vittima viveva, che si è stretta al dolore dei familiari.