Fabrizio Frizzi, il sorriso spensierato insieme a lei. Non è la Mantovan: la FOTO

Fabrizio Frizzi ed uno dei momenti più belli ed iconici della sua vita. La sintonia con una bionda speciale. Ecco chi è

Sono trascorsi ormai quattro anni dalla morte di Fabrizio Frizzi, uno dei conduttori più amati del piccolo schermo e oggi, sua moglie, Carlotta Mantovan ha deciso di voltare pagina. Come? Trasferendosi in Francia con la figlia Stella. Questo quanto trapela dalle indiscrezioni diffuse da Dagospia che non ha specificato né il motivo della decisione e nemmeno se sia un trasferimento momentaneo o definitivo.

Un modo, forse, per allontanarsi dagli occhi indiscreti del gossip che dopo la morte del suo Fabrizio non l’hanno lasciata mai in pace. Lei è molto riservata e dopo il lutto si è allontanata del tutto dal mondo dello spettacolo per dedicarsi anima e cuore all’eredità che Frizzi le ha lasciato, la figlia Stella.

Sempre poco presente sui social, ogni tanto regala ai fan una piccola chicca della sua vita attuale e chissà che a breve non arrivi qualche scatto d’Oltralpe.

Fabrizio Frizzi, la FOTO con lei ed il ricordo bellissimo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da fabrizio frizzi memorial (@frifabrizio)

E proprio in questi giorni, andando indietro nel tempo e frugando tra le vecchie foto di Fabrizio Frizzi, il web ha riscoperto uno scatto di moltissimi anni fa. Il presentatore giovanissimo e spensierato è insieme ad una iconica bionda.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > La Rai ha deciso: addio a due dei programmi più amati. Quali conduttori sono stati messi da parte?

Lui sorride, la prende in braccio e la carica sulle spalle. Tra di loro un feeling perfetto per due artisti che hanno scritto la storia della televisione italiana. Si tratta di Heather Parisi con la quale Frizzi ha lavorato da giovane.

La pagina dedicata al compianto presentatore che tiene vivo sui social il suo ricordo ha usato lo scatto per fare gli auguri alla ballerina e showgirl statunitense naturalizzata italiana. Un dolce ricordo che ha fatto tornare la mente indietro nel tempo, a tanti, molti anni fa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Beautiful, l’album dei ricordi: “Vi dichiaro marito e… cavallo?!” – VIDEO

Grande feeling professionale con la Parisi e forse una propensione quella di Frizzi a lavorare e trovarsi bene con le bionde. Lo dimostra il rapporto di amicizia storico con Milly Carlucci e Antonella Clerici, senza poi contare sua moglie, la bionda che le ha rubato il cuore.