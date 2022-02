Beautiful, l’album dei ricordi: “Vi dichiaro marito e… cavallo?!” – VIDEO

Beautiful, vi ricordato quando Brooke interruppe il matrimonio di Ridge e Taylor presentandosi a casa loro a cavallo?

Era il 1987 quando Beautiful andava in onda per la prima volta negli USA per poi essere approdare in Italia appena due anni dopo. Da allora gli intrighi amorosi e i drammi familiaridei Forrester non hanno mai smesso di farci compagnia. Darla Einstain, Nick Marone, Sheila Carter, Caroline Spencer sono solo alcuni dei nomi che hanno popolato il fantasioso mondo di Beautiful al fianco di personaggi storici quali Brooke Logan e Ridge Forrester. Ripercorriamo insieme alcuni dei momenti salienti della storia della soap tramite l’album dei ricordi di Yeslife.

Oggi ricordiamo il momento in cui Ridge stava per sposare (di nuovo) Taylor. Brooke interrompe il loro matrimonio a cavallo.

I tempi d’oro di Beautiful: Brooke interrompe il matrimonio di Ridge

Il momento in cui Brooke interruppe il matrimonio di Ridge e Taylor presentandosi alla casa sulla scogliera a cavallo è forse uno dei più iconici che la storia di Beautiful ricordi. Era un periodo difficile per Ridge e Taylor seppe stargli accanto. Nel farlo, però, finì per riscoprire dei sentimenti per lui e desiderò sancire questa loro nuova ritrovata vicinanza con un matrimonio.

Brooke sapeva che tra i due stava succedendo qualcosa, ma era certa che Ridge si sarebbe fermato a parlare con lei prima di fare qualsiasi passo in direzione di Taylor. Per giorni messaggiò con lui senza sapere che Thomas e Steffy avevano dirottato i messaggi del padre sul telefono di quest’ultima e le rispondevano al suo posto. Su richiesta di Steffy, Brooke si recò nel posto dove lei e Ridge si erano sposati anni prima e lo attese invano, finché ad un certo punto non capì che l’altro non sarebbe mai arrivato. A quel punto partì al galoppo per la casa sulla scogliera.

Nel frattempo Taylor e Ridge stavano convolando a nozze. Poco dopo lo scambio delle promesse, nel momento in cui la cerimonia raggiungeva il suo punto cruciale, Brooke irruppe nella sala, provocando il famoso grido di stupore: “Vi dichiaro marito e….cavallo!?”

L’arrivo di Brooke interruppe la cerimonia e mise fine per sempre alla possibilità di un nuovo matrimonio tra Taylor e Ridge. In qualche modo, infatti, lui finiva per tornare sempre da Brooke.