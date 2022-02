Volano parole di fuoco al “GF Vip”: “i giochi sono finiti”. Alfonso Signorini mette Alex e Soleil di fronte ad una decisione drastica

Per l’ennesima volta, i protagonisti della puntata del “GF Vip” sono stati Alex Belli e Soleil Stasi. Nel corso di quest’ultima settimana, infatti, i due volti più discussi della corrente edizione hanno attraversato una moltitudine di vicissitudini sentimentali, che hanno visto coinvolta anche Delia Duran.

Dapprima, Soleil e Delia hanno condiviso un momento di passione nel corso di una festa, durante la quale si sono lasciate andare ad un bacio che ha sorpreso tutti. In seguito, tuttavia, i riflettori si sono nuovamente accesi sulla coppia formata dall’attore e dall’ex corteggiatrice.

Mentre si trovavano sotto la doccia, Alex è riuscito ad estorcere a Soleil una confessione che il pubblico aspettava da tempo. Alfonso Signorini, stanco dei siparietti che li vedono coinvolti, ha deciso di metterli l’uno contro l’altra proprio durante la puntata di questa sera. Quello che è emerso è davvero sconcertante.

“GF Vip”, per Alex e Soleil finisce tutto in maniera assurda: non ve lo immaginate

Dopo la recente confessione di Soleil Stasi, Alfonso Signorini non ha potuto soprassedere in merito a quanto è emerso nel corso di quest’ultima settimana. La modella, proprio mentre si trovava sotto la doccia assieme ad Alex Belli, si è lasciata andare ad un’esasperata e toccante rivelazione. “Te l’ho sempre detto che ti amo“: queste le parole che la Stasi ha indirizzato all’attore, che ha commentato con un lapidario “i giochi sono finiti“.

Durante la diretta di questa sera, Alfonso Signorini ha voluto isolare Alex e Soleil dal resto della casa, per permettere loro di chiarirsi una volta per tutte. Stando a quello che è emerso, i sentimenti che i due hanno dichiarato di provare l’uno per l’altra sarebbero nati parecchio tempo fa. “Abbiamo sempre cercato di riportarli sui binari giusti per via di quelli che erano i nostri progetti di vita“: questa la spiegazione dell’attore.

Alex, che ha affermato di amare anche Delia Duran, si è detto consapevole di non poter portare avanti una relazione vera e propria con la Stasi. “Quello che ho provato con lei è stata la cosa più vera del programma, ma con Delia ho un rapporto indissolubile“, ha aggiunto Belli, a cui la modella non ha mancato di dar ragione. Anche Soleil, infatti, è parsa più che intenzionata a non alimentare questa assurda situazione.

La Stasi, che ha ammesso di fronte al conduttore il proprio innamoramento, ha al contempo sottolineato un’ulteriore, importantissima questione. “Non potrei mai stare con lui e non lo vorrei“, ha detto l’ex corteggiatrice, che non riuscirebbe mai a condividere l’attore con l’altra grande donna della sua vita: la moglie Delia Duran. Al termine del toccante confronto, i due sembrerebbero essere arrivati ad una vera e propria rottura.

“Non può esserci niente tra di noi“, hanno entrambi sentenziato, più che decisi ad andare avanti con le proprie vite. La parentesi che ha animato questi mesi di “GF Vip”, a quanto pare, si è definitivamente conclusa.