“Sei tu la favola della vita”, Aida Yespica sconvolge con una FOTO e un VIDEO da sogno

Aida Yespica è per noi una vecchia conoscenza. Dopo aver conquistato il titolo di Miss Venezuela, si è infatti trasferita in Italia nei primi anni 2000 per intraprendere la carriera di modella nel Bel Paese.

Ha partecipato a diverse trasmissioni televisive e reality, tra cui ‘‘L’isola dei famosi” e il ”Grande Fratello Vip”, accaparrandosi sempre le attenzioni del pubblico.

Ha avuto un’importante storia d’amore con l’ex calciatore della Roma, Matteo Ferrari e proprio da questa relazione nacque nel 2008 il suo unico figlio: Aron.

In questo ultimo post condiviso dalla sexy venezuelana, possiamo ammirare la sua silhouette perfetta da far invidia alle ventenni.

Indossa un lungo abito di seta azzurro, strettissimo che mette in risalto le sue curve mozzafiato.

“La vita di per sé è la favola più fantastica“, scrive la showgirl nella didascalia del suo post. Aida non ha mai perso il sorriso nonostante le difficoltà che ha vissuto nel corso della sua vita, prima tra tutte la lontananza forzata da suo figlio Aron.

I followers si scatenano con una valanga di like e commenti che mostrano quanto sia stato gradito questo contenuto condiviso dalla bellissima showgirl. “Sei tu la favola della vita”, scrive un fans dopo aver assistito a questa meraviglia!