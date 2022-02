Il Volo: Gianluca Ginoble fa sognare ad occhi aperti. Versione inedita del cantante e tutti pendono dalle sue labbra

Basta dire Gianluca Ginoble per pensare subito ad uno dei gruppi italiani più famosi al mondo. Parliamo de Il Volo ovviamente, il trio di giovani tenori che ha scalato le classifiche internazionali, calcato i palchi più prestigiosi riscuotendo un successo planetario. All’estero basta nominare i tre ragazzi nati a “Ti lascio una canzone” per seminare il panico tra i fan.

Tra i tre di certo Gianluca è sempre stato, fin da quando erano dei ragazzini, il bello del gruppo. Colui che fa sognare non solo con la voce ma anche con gli occhi. Il bello e tenebroso della lirica che ti strega e ti conquista in un attimo.

Pieno di fan che pendono dalle sue labbra, da diversi mesi a questa parte, il cantante ha il cuore occupato. A rubarglielo la nipote di Vittorio Storaro, Eleonora, con la quale Gianluca fa coppia fissa. Anche se pacato e molto riservato, è uscito allo scoperto e ha raccontato a tutti la sua passione segreta. L’ha fatto davvero e nessuno lo avrebbe immaginato.

Il Volo, Gianluca Ginoble così: le FOTO

Ad una voce magnifica e ad una bellezza senza paragoni, basta aggiungere un paesaggio mozzafiato ed un cavallo per costruire la fiaba perfetta. Ci ha pensato Gianluca Ginoble de Il Volo che ha rivelato a tutti la sua grande passione per i cavalli.

È subito sogno ad occhi aperti e cuori che volano per le sue fan che non riescono a smettere di guardare gli scatti che ritraggono il più giovane del gruppo in sella ad un meraviglioso cavallo bianco. I suoi fan non hanno dubbi: è lui il principe azzurro dei tempi moderni.

Portamento perfetto, fisico accentuato da una t-shirt bianca, occhiali da sole e tutto il resto scompare. Gianluca fa sognare le sue fan ad occhi aperti mentre lui si gode una giornata a cavallo tra i campi di una masseria in Abruzzo, la sua terra. Relax ed una giornata all’insegna della natura per una passione che lo affascina da sempre.

Per lui solo commenti pieni di complimenti. Per tutti è “Il Principe azzurro arriva a cavallo 😊💕🎶💕”.