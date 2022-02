Siamo davvero alle battute finali per questa coppia che è stata assieme 17 anni e ha fatto sognare generazioni di italiani? Sembra proprio di sì visto quanto emerso.

Ieri Dagospia ha lanciato una vera e propria bomba (anche se in questo periodo storico non è proprio la scelta vincente sul fronte emotivo e psicologico). Il titolone in prima pagina riportava a chiare leggere un messaggio che forse nessuno voleva leggere: “La favola di Totti e Ilary alle battute finali?”.

Il risultato è stato un accerchiamento mediatico che non ha smesso da ieri di coinvolgere le maggiori testate su questo tema scottante. Un tema che allo stesso tempo mette l’accento su come anche le migliori coppie del mondo possano vacillare sotto i colpi della routine e dei litigi nascosti tra le mura domestiche.

Pare comunque che la tensione tra i due sia ormai un dato di fatto, sono emersi particolari molto intimi che riguarderebbero la loro vita privata sempre più spesso vissuta l’uno lontana dall’altra senza possibilità di un rappacificamento unanime. Inoltre non possiamo neppure correre sopra un retroscena che metterebbe in chiaro l’attuale situazione tra i due. Ecco cos’è accaduto.

Totti e Ilary, la storia d’amore da copertina pronta per il macero?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 从卂𠘨口乚口 乃尺卂𠘨刀工 (@manolo_brandi_official)

Molti sperano, dopo la separazione di Michelle e Tomaso, che questa sia solo una normale litigata di routine che presto troverà una soluzione. Molti indizi però porterebbero a pensare al contrario.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Sei tu la favola della vita”, Aida Yespica sconvolge con una FOTO e un VIDEO da sogno

Dagospia spiega che lo scorso 5 febbraio durante una gita fuori porta a Castel Gandolfo, i due si sono fatti sorprendere da l’ennesimo diverbio pubblico a cui hanno assistito in molti.

Ad avvalorare inoltre questa tesi ci sarebbero anche i mancati auguri sui social (da parte di Ilary, come fa tutti gli anni) per il 45esimo compleanno del marito festeggiato lo scorso 27 settembre. Lei non era presente e già allora in molti avevano gridato ad una possibile rottura.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Silvia Toffanin ha tolto dai giochi un celebre conduttore di “Striscia”: il motivo ora è venuto a galla. Assurdo

Il matrimonio tra il calciatore e la ex letterina è da sempre uno dei più longevi della tv, va avanti infatti dal 2002 e non sono state poche le difficoltà che hanno trovato lungo il loro cammino. I fan sperano che anche stavolta si possa risolvere tutto anche se recentemente Ilary, intervistata da F aveva ammesso ingenuamente che:

“Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Voglio essere indipendente e non essere appesa ad un uomo“. Frase premonitrice che già allora doveva far suonare qualche campanello d’allarme?