Un uomo di 57 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri a San Giovanni In Marignano (Rimini) in un terribile incidente stradale. Il 57enne, secondo quanto ricostruito, viaggiava in sella alla sua moto che, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un albero.

A nulla sono valsi i tentativi di soccorso da parte del personale medico che, giunto sul posto, ha constatato il decesso del centauro. I rilievi e gli accertamenti per determinare la dinamica del sinistro sono stati svolti dalla Polizia Locale.

Incidente mortale nel pomeriggio di ieri, lunedì 21 febbraio, a San Giovanni In Marignano, comune in provincia di Rimini. A perdere la vita un uomo di 57 anni, di cui non si conosce l’identità.

La vittima, secondo quanto riferiscono i colleghi della redazione de Il Resto del Carlino, stava percorrendo via Cassandro alla guida della sua moto, una Bmw di grossa cilindrata. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il centauro ha perso il controllo del mezzo a due ruote che, dopo aver abbandonato la sede stradale, si è schiantato contro un cipresso a lato della carreggiata, all’altezza del Circolo Ippico Marignanese.

Sul luogo dello schianto si è precipitata l’equipe medica del 118 che ha provato a rianimare il 57enne. Purtroppo, tutti i tentativi di soccorso si sono rivelati vani ed i sanitari hanno dichiarato sul posto il decesso dell’uomo: troppo gravi le ferite riportate nel violentissimo impatto.

Per i rilievi sono sopraggiunti anche gli agenti della Polizia Locale del comune in provincia di Rimini. Dai primi riscontri, scrive Il Resto del Carlino, si tratterebbe di un sinistro autonomo che non avrebbe coinvolto nessun altro veicolo in transito sulla strada. Non si esclude che a causare l’impatto sia stato l’asfalto viscido per via della pioggia battente.