Uomo picchiato e ucciso in casa: indagano i carabinieri

Orrore a Ghilarza, in provincia di Oristano, dove un uomo di 78 anni è stato trovato senza vita in casa. La drammatica scoperta ieri sera, quando il nipote del pensionato si è recato presso l’abitazione di quest’ultimo ritrovandolo riverso sul letto in una pozza di sangue.

Secondo i primi accertamenti delle forze dell’ordine, che stanno indagando sul caso, il 78enne sarebbe stato ucciso in casa forse durante un tentativo di rapina. Gli investigatori ipotizzano che la vittima possa aver reagito e sia stata percossa brutalmente dai malviventi. A far maggior chiarezza potrebbero essere i risultati dell’esame autoptico, disposto dall’autorità giudiziaria.

Tonino Porcu, ex allevatore in pensione di 78 anni, è stato assassinato nella sua abitazione, sita nel centro di Ghilarza, piccolo comune in provincia di Oristano.

Secondo quanto riporta alcuni quotidiani locali e la redazione di Fanpage, il 78enne sarebbe stato ritrovato morto ieri sera, martedì 22 febbraio, dal nipote. Quest’ultimo, avvisato dalla domestica, che non riusciva a mettersi in contatto con il pensionato, si è precipitato presso la casa del familiare. Qui la tragica scoperta: il pensionato ormai senza vita sul letto in un lago di sangue e l’abitazione a soqquadro. Tempestiva la chiamata ai carabinieri che si sono precipitati sul posto.

I militari hanno avviato le indagini per chiarire cosa accaduto al pensionato. Intervenuti anche gli uomini della Scientifica per tutti gli accertamenti. Dai primi riscontri, scrive la redazione di Fanpage, si ipotizza che la vittima possa aver subito una rapina a cui avrebbe reagito. A quel punto i malviventi lo avrebbero picchiato brutalmente uccidendolo, ricostruzione che, però, deve ancora essere del tutto confermata.

Dalle indagini degli investigatori, riferisce Fanpage, sarebbe emerso che alcune settimane fa dei malviventi avrebbero tentato una rapina nella precedente casa di Porcu, a poca distanza da quella in cui si era trasferito recentemente. Dopo il tentativo di rapina nello stabile era stato appiccato anche un incendio.

Maggiori dettagli sul delitto potrebbero arrivare dall’esame autoptico sulla salma che sarebbe già stato disposto dall’autorità giudiziaria.