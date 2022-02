Gianmarco Pozzoli chi è: carriera, famiglia e figli dell’attore di LOL 2

Gianmarco Pozzoli fa parte del cast della seconda edizione di LOL: per chi non ha mai sentito questo nome, andiamo a scoprire insieme qualcosa in più sul suo conto

Gianmarco Pozzoli è uno dei grandi protagonisti di questa seconda edizione di LOL. Dopo il successo incredibile ottenuto con la prima, è stato inevitabile riconfermare il programma di Fedez per il secondo anno di seguito. Tra i grandi personaggi che prenderanno parte a questo programma, è stata ufficializzata anche la presenza di Pozzoli.

Dal 24 febbraio potremo assistere finalmente ai primi quattro episodi della nuovissima stagione, dove vedremo una moltitudine di comici prendere parte allo show e passare sei lunghe ore a cercare di non ridere. Cosa sappiamo di questo Gianmarco Pozzoli? Andiamo a scoprire insieme qualcosa in più sulla sua età, la sua carriera e la sua vita privata.

Gianmarco Pozzoli: chi è il nuovo protagonista di LOL 2

Gianmarco è nato nel 1971 in quel di Milano. La sua passione è sempre stata la recitazione ed è riuscita a sfondare nel mondo dello spettacolo intorno agli anni 90, quando è approdato per la prima volta sull’ambito palco di Zelig insieme al suo compagno di battute Gianluca De Angelis, con cui formava il duo Sagapò.

La sua esperienza si è ampliata, non la ritroviamo solo in televisione ma anche al cinema e al teatro che ha sempre amato molto. Lo abbiamo visto nei panni di Magonza e in Benvenuti al Nord, dove ha ricoperto le vesti di Huber nella fiction di grande successo che è andata in onda su Rai Uno, Ad Un Passo Dal Cielo.

Per quanto riguarda invece la sua vita privata, nel 2013 ha cominciato a fare coppia fissa con Alice Mangione. Hanno scelto insieme di dare vita ad un progetto molto importante che si chiama The Pozzolis Family, in cui raccontano in chiave ironica le vicende tra genitori e figli. Loro due, infatti, insieme ai piccoli Olivia e Giosuè ha formato una bellissima famiglia. Tra l’altro sono riusciti a portare la loro complicità anche in scena, dove sono un meraviglioso ed incredibile duo molto amato dal pubblico che li segue.