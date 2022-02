Totti e il messaggio che fa riflettere: “Sono 20 anni che ci baciamo”

Francesco Totti esce allo scoperto in amore e si sbilancia in maniera del tutto inaspettata: “Sono ormai 20 anni che lo facciamo…”.

Da poco più di una settimana è impazzito il gossip attorno alla coppia più salda del mondo dello spettacolo. Parliamo senz’altro di Ilary Blasi e Francesco Totti, mai come stavolta al centro dei riflettori a causa di un presunto tradimento.

Con la coppia c’eravamo lasciati con un clima familiare abbastanza distensivo, a tratti comico per le vicende buffe di casa Totti. Poi ecco arrivare il nuvolone carico di tempesta che compromette la serenità di una delle coppie più amate dai fan.

Tra gli inserti dei quotidiani di gossip più blasonati a livello nazionale al nome di Francesco viene accostato quello di Noemi Bocchi. Un look molto simile a quello della conduttrice laziale, quanto alle eventuali complicità e attrazione fisica che per alcuni addetti durerebbe da ben 5 mesi a questa parte

Francesco Totti si lascia scappare una frase emblematica tra la folla: i dettagli

Nel bel mezzo dei problemi di coppia, ecco spuntare dal nulla l’ex fantasista della Roma, Francesco Totti e mettere tutti d’accordo sull’eventuale tradimento a Ilary Blasi.

Il pupillo giallorosso è stato pizzicato dai paparazzi durante una cena a lumi di candele, in compagnia della sua amata. Chissà se quell’evento ha rappresentato una cucitura definitiva tra i due oppure un altro punto di non ritorno in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Sta di fatto che i giornalisti appena fuori dal locale sono riusciti ad intercettare Francesco con in braccio una delle sue figlie, mentre si dirigeva verso l’auto per lasciare la zona ‘chic’ nel cuore della Capitale.

La pressione dei media ha infastidito l’ex “10” capitolino, che di questa situazione che si è venuta a creare inizia a stancarsi e non poco.

L’ex capitano giallorosso però, nonostante il mondo gli stesse crollando addosso, in un sol colpo ha saputo tenere ben saldo il toro per le corna e scherzare addirittura con la folla che lo circondava e cercava di estirpare maggiori chiarimenti con domande frequenti e pungenti.

Il momento della serata che fa più riflettere tra un gioco e l’altro di battute è avvenuto proprio quando alcuni fotografi gli chiedevano di dare un bacio ad Ilary.

La risposta fredda e glaciale di Totti è stata la seguente: “Sono venti anni che ci baciamo…” prima di guadagnare il posto in auto e lasciare velocemente la zona pullulante di giornalisti.

Insomma, il gesto a parole di Totti lascia ancora spazio alle perplessità. Come si concluderà la ‘telenovela’ d’amore con Ilary? Seguiranno aggiornamenti…