“Isola dei Famosi”, Francesco Facchinetti arrestato in Honduras: si mette male per Capitan Uncino. Retroscena rocambolesco

Il cantante è stato arrestato durante la sua permanenza nell’Isola per via di un errore di valutazione legato ai suoi…tatuaggi.

L’ex marito di Alessia Marcuzzi ha saltato la sua partecipazione nel programma de “Il Cantante Mascherato” condotto da Milly Carlucci perché positivo al Covid, e a casa, forse preso dalla noia o dalla malinconia, si è lasciato andare ai ricordi passati rivelando ai fan aneddoti della sua vita anche molto particolari.

Uno di questi risale alla sua partecipazione nel reality “L’Isola dei Famosi” nel 2006 condotto dalla Ventura, una bellissima esperienza per lui, non fosse per quell’episodio che ha leggermente rovinato la vacanza.

Infatti mentre Francesco Facchinetti lavorava per la Rai venne portato in carcere perché scambiato per un criminale. Il motivo? Lo rivela lui stesso nelle sue stories Instagram.

Francesco Facchinetti, “Pensavano fossi un killer”. Parole che spiazzano

Le parole del figlio di Roby Facchinetti sono state sincere e dirette nel raccontare come sia stato trattato una volta giunto in Honduras in quell’occasione. Esordisce dicendo: “In quel periodo l’Honduras era un Paese molto violento”.

Con la produzione del reality Francesco stava girando alcune scene nella città di La Ceiba, dove la criminalità organizzata era molto presente e non si poteva neppure girare da soli senza rischiare la vita. Tra le gang peggiori la 18 e Mucha M., “si spostavano con fucili, pronti a sparare e a rapinare”, ammette.

Proprio la prima era solita farsi riconoscere per la presenza del numero 18 tatuato sulla pancia e qui è nato il disguido per lui. Infatti Francesco ha proprio un tatuaggio sulla pancia con il numero 8. Una passeggiata in spiaggia gli è così costata il carcere visto che è stato scambiato per uno di loro.

I poliziotti “hanno pensato che fossi un killer di questa banda e mi hanno portato al commissariato”. A salvarlo è arrivata la produzione che ha spiegato l’equivoco e lo ha liverato. “Però è andata a finire bene e mi hanno liberato”.

Intanto tutto è pronto per ripartire. Il 21 marzo, non appena finirà il “GF Vip” l’inviato Alvin non vede l’ora di dare il benvenuto ai nuovi naufraghi che sbarcheranno nell’Isola. Il conto alla rovescia è iniziato ormai!